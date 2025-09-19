Cambios en el examen para obtener la ciudadanía estadounidense: ahora es más exigente

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI .- Los ciudadanos extranjeros pueden obtener la ciudadanía estadounidense siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para optar por la naturalización y uno de ellos es aprobar el examen de educación cívica, pero a partir de este 2025 el proceso será más exigente.

El examen de educación cívica, que consiste en una lista de preguntas y respuestas y es oral, tendrá un cambio importante, según anunció el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS , por sus siglas en inglés), el miércoles 17 de septiembre.

CIUDADANÍA Esta es la nueva regla para pedir la ciudadanía estadounidense a partir del 3 de julio

Estas modificaciones entrarán en vigor el 17 de octubre. Y varían sustancialmente la versión que se utilizó durante la administración Biden para optar por la naturalización en EEUU.

“La ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y debería reservarse únicamente para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación”, señala USCIS en un mensaje publicado en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/USCIS/status/1968352012673667225&partner=&hide_thread=false USCIS is overhauling its Naturalization Civics Test to ensure that citizenship is reserved for aliens who fully embrace our values and principles as a nation.



As a first step, USCIS is publishing the 2025 Naturalization Civics Test, which will better assess an alien’s… pic.twitter.com/HufFgfFrVE — USCIS (@USCIS) September 17, 2025

Cambio para la ciudadanía estadounidense

Desde este 2025, el examen de educación física presenta los siguientes cambios:

El número de preguntas que el oficial de inmigración hace durante la entrevista oral aumentará de 100 a 128.

También se exige que el número de aciertos en las respuestas sea mayor. De seis respuestas correctas, de las 10 que daba el aspirante, ahora subirá a 12 respuestas correctas o nueve de forma incorrecta, según USCIS.

Habrá modificaciones en algunas de las preguntas del listado, ahora serán más complejas y menos directas, y además requerirán respuestas más largas y específicas.

El USCIS informó que el nuevo Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025 se aplicará a los extranjeros que presenten sus solicitudes para obtener la ciudadanía 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal, es decir, que entraría en vigor el 17 de octubre próximo.

FUENTE: Con información de as.com, redes USCIS