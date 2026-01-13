Apuñalan a un hombre mientras usaba un cajero automático en La Pequeña Habana

MIAMI . - Un violento ataque ocurrido a plena luz del día mantiene en alerta a residentes y comerciantes de la Pequeña Habana , luego de que un hombre de 33 años fuera gravemente herido mientras utilizaba un cajero automático en una de las esquinas más transitadas de esa localidad.

El incidente se registró la mañana del martes en la intersección de calle West Flagler y la 12 avenida, un punto rodeado de negocios paradas de autobús y constante movimiento peatonal. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada con un arma blanca mientras realizaba una transacción bancaria.

Equipos del Departamento de Bomberos de Miami (MDFR) llegaron al lugar y encontraron al hombre con heridas de gravedad. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece en condición crítica, según confirmaron las autoridades.

La escena fue acordonada por la policía mientras agentes y detectives recopilaban evidencia, revisaban cámaras de seguridad de los emprendimientos cercanos y entrevistaban a posibles testigos. Hasta el momento, no se han realizado arrestos y los detectives aseguran que la investigación sigue en curso.

Uno de los elementos que más incertidumbre genera es el móvil del ataque. Los investigadores no han podido confirmar si se trató de un intento de robo o de un acto dirigido específicamente contra la víctima. “Todavía es muy temprano para establecer qué motivó la agresión”, indicaron.

Los funcionarios públicos piden a cualquier persona que haya presenciado el incidente o que tenga información relevante que se comunique con Miami-Dade Crime Stoppers al numero telefónico 305- 471-8477 para ayudar a identificar al agresor.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y se espera que en las próximas horas se divulguen más detalles sobre el mismo.