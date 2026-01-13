martes 13  de  enero 2026
ATAQUE

Apuñalan a un hombre mientras usaba un cajero automático en La Pequeña Habana

El incidente se registró la mañana del martes en la intersección de la calle West Flagler y la 12 avenida

Imagen de referencial del Departamento de Policía de Miami mientras realizan una investigación policial.

Imagen de referencial del Departamento de Policía de Miami mientras realizan una investigación policial.

JESÚS HERNÁNDEZ - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Un violento ataque ocurrido a plena luz del día mantiene en alerta a residentes y comerciantes de la Pequeña Habana, luego de que un hombre de 33 años fuera gravemente herido mientras utilizaba un cajero automático en una de las esquinas más transitadas de esa localidad.

El incidente se registró la mañana del martes en la intersección de calle West Flagler y la 12 avenida, un punto rodeado de negocios paradas de autobús y constante movimiento peatonal. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada con un arma blanca mientras realizaba una transacción bancaria.

Lee además
Captura de una cámara de seguridad que registra la llegada de las autoridades al lugar del incidente, momentos después de que se reportara el suceso.
LAMENTABLE

Tragedia en el suroeste de Miami-Dade: niña de 3 años muere ahogada tras caer en una piscina
Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Equipos del Departamento de Bomberos de Miami (MDFR) llegaron al lugar y encontraron al hombre con heridas de gravedad. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece en condición crítica, según confirmaron las autoridades.

La escena fue acordonada por la policía mientras agentes y detectives recopilaban evidencia, revisaban cámaras de seguridad de los emprendimientos cercanos y entrevistaban a posibles testigos. Hasta el momento, no se han realizado arrestos y los detectives aseguran que la investigación sigue en curso.

Uno de los elementos que más incertidumbre genera es el móvil del ataque. Los investigadores no han podido confirmar si se trató de un intento de robo o de un acto dirigido específicamente contra la víctima. “Todavía es muy temprano para establecer qué motivó la agresión”, indicaron.

Los funcionarios públicos piden a cualquier persona que haya presenciado el incidente o que tenga información relevante que se comunique con Miami-Dade Crime Stoppers al numero telefónico 305- 471-8477 para ayudar a identificar al agresor.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y se espera que en las próximas horas se divulguen más detalles sobre el mismo.

Temas
Te puede interesar

Dolphins solicitan entrevista con coordinador defensivo de los Lions

Marlins de Miami explican por qué fue buena idea salir de Edward Cabrera

Odontología avanzada: La Dra. Elena Solís redefine la salud bucal en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911