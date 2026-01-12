Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

MIAMI. - Un video difundido en el perfil de Instagram de Only In Dade muestra el momento en que dos modelos de la plataforma para adultos OnlyFans fueron arrestadas dentro del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) tras protagonizar un altercado en una zona del terminal.

Las detenidas fueron identificadas como Sania Blanchard, de 34 años, y Jordan Danne Lantry, de 31. De acuerdo con el reporte de la policía, ambas enfrentan cargos por "allanamiento de propiedad privada", luego de permanecer en un área del aeropuerto pese a haber recibido una advertencia previa por parte de las autoridades para retirarse.

Las imágenes, difundidas en la red social, muestran a las dos mujeres esposadas mientras son escoltadas por funcionarios públicos a través de uno de los pasillos del MIA. En un momento del material audiovisual, una de ellas se detiene, se sienta en el suelo y realiza una apertura de piernas, lo que llamó aún más la atención de quienes presenciaban la escena, calificándola como un “show que cruzó la línea y se fue de control”. El clip se volvió viral y generó numerosas reacciones por parte de los usuarios en plataformas digitales.

Tras su arresto, Blanchard y Lantry comenzaron a comercializar artículos promocionales utilizando sus fotografías policiales, una acción que rápidamente captó la atención de los seguidores.

Hasta el momento, las instancias oficiales no han ofrecido una versión detallada de lo ocurrido ni han explicado qué provocó exactamente el disturbio previo al arresto. La investigación continúa abierta mientras se espera información oficial adicional sobre el caso.