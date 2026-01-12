lunes 12  de  enero 2026
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Las imágenes difundidas muestran a las dos mujeres esposadas mientras son escoltadas por funcionarios públicos a través de uno de los pasillos del MIA.

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Un video difundido en el perfil de Instagram de Only In Dade muestra el momento en que dos modelos de la plataforma para adultos OnlyFans fueron arrestadas dentro del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) tras protagonizar un altercado en una zona del terminal.

Las detenidas fueron identificadas como Sania Blanchard, de 34 años, y Jordan Danne Lantry, de 31. De acuerdo con el reporte de la policía, ambas enfrentan cargos por "allanamiento de propiedad privada", luego de permanecer en un área del aeropuerto pese a haber recibido una advertencia previa por parte de las autoridades para retirarse.

Lee además
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia
Captura de una cámara de seguridad que registra la llegada de las autoridades al lugar del incidente, momentos después de que se reportara el suceso.
LAMENTABLE

Tragedia en el suroeste de Miami-Dade: niña de 3 años muere ahogada tras caer en una piscina

Las imágenes, difundidas en la red social, muestran a las dos mujeres esposadas mientras son escoltadas por funcionarios públicos a través de uno de los pasillos del MIA. En un momento del material audiovisual, una de ellas se detiene, se sienta en el suelo y realiza una apertura de piernas, lo que llamó aún más la atención de quienes presenciaban la escena, calificándola como un “show que cruzó la línea y se fue de control”. El clip se volvió viral y generó numerosas reacciones por parte de los usuarios en plataformas digitales.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by ONLY in DADE (@onlyindade)

Tras su arresto, Blanchard y Lantry comenzaron a comercializar artículos promocionales utilizando sus fotografías policiales, una acción que rápidamente captó la atención de los seguidores.

Hasta el momento, las instancias oficiales no han ofrecido una versión detallada de lo ocurrido ni han explicado qué provocó exactamente el disturbio previo al arresto. La investigación continúa abierta mientras se espera información oficial adicional sobre el caso.

Temas
Te puede interesar

Odontología avanzada: La Dra. Elena Solís redefine la salud bucal en Miami

¿Y si el problema nunca fueron los conductores?

Cachorros de Chicago también se lleva al mejor Agente Libre del momento

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

El presidente Donald Trump. 
INVERSIONES

Trump critica postura de ExxonMobil sobre Venezuela y sugiere excluirla de planes petroleros

Te puede interesar

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Daniel Odio Suárez, de 36 años.
SUCESO

Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba