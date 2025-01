Armando Valladares mantiene la acusación sobre el uso millones de dólares

-Por medio de un vídeo que usted publicó en YouTube, expone serias acusaciones al secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez-Boronat, sobre el uso de unos 30 millones de dólares, entre los años 2001 y 2022, provenientes del Gobierno de Estados Unidos y donaciones que fueron otorgadas a esa organización para promover los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba. ¿Mantiene la acusación?

Por supuesto que mantengo la acusación. El uso de 30 millones de dólares en los últimos 22 años, según consta en los reportes al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS). Aquí están todas las copias, una por una. Pero, además de dinero federal, él ha recibido dinero de donaciones privadas en estos últimos 20 años. No tengo acceso a esa cifra porque son donaciones que le han hecho cubanos de buena voluntad.

-¿Qué le motiva a realizar esta pesquisa?

Leí un artículo en el blog A lo largo del Malecón, en el que plantean que él reportó en 2007 un gasto de 3.691,633 dólares. Estos datos incluyen 569.000 en viajes. Pensé que era una difamación y me dije ‘quiero comprobar eso’ y solicité los reportes. Los analicé. Y para mi asombro y frustración, era verdad.

-Usted sustenta la inculpación con datos extraídos de los informes de las declaraciones de impuestos durante esos años. Entradas y gastos de dinero. Altas cifras, miles y cientos de miles, en viajes, programas de radio y ayudas humanitarias, que usted plantea es imposible de corroborar.

Quiero subrayar que todo el dinero que recibió, según consta en las declaraciones al IRS, es para fomentar la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba. No para ninguna otra cosa o lugar. Yo no he inculpado de ningún delito a Orlando Gutiérrez. Yo solamente le estoy pidiendo que le explique al exilio cubano cómo es posible que haya gastado 600.000 dólares en un año en viajes. Tiene que explicar también cómo es posible que haya mandado cientos de miles de dólares a Centroamérica y a lugares tan alejados como Eslovaquia. Yo muestro todo esto para que la gente haga sus propias conclusiones. Yo creo que el señor Gutiérrez le debe una explicación al exilio de cómo se ha gastado ese dinero.

-Otro dato curioso es el reporte de unos 128,615 dólares que supuestamente fueron destinados a países en Centroamérica, gastos y ayudas a unas 3.215 personas.

Me llama la atención que el reporte plantea que envió 172.926 dólares en artículos para el hogar a Centroamérica en 2019 y que los repartió a 7.560 personas, y así sucesivamente, miles más, durante otros años, todo a Centroamérica. Yo quisiera saber cómo se entregaron y quiénes fueron esas personas. ¿Qué pasaría si alguien intenta darle seguimiento a esto? ¿Cómo se localizan las miles de personas? Además, ¿quién fue el que eligió a esas personas? ¿Dónde están los recibos de que esas personas recibieron esos dineros? El dinero federal hay que demostrar cómo se ha gastado. El dinero federal, por lo que yo tengo entendido, hay que manejarlo con mucha limpieza. Luego, en el 2021 envió 44.754 dólares en alimentos a Centroamérica. También en ese año mandó 57.388 dólares que él dice que se repartieron a 2.264 personas en Centroamérica, todos estos en Centroamérica. ¿Quién los eligió? ¿Quién escogió a estos afortunados para recibir esa cantidad de dinero? ¿Qué cantidad le tocó a cada uno? ¿Lo repartieron de manera equitativa? ¿Estuvo el director presente físicamente allí para repartir ese dinero? ¿O hubo un intermediario que se encargó de repartirlo? Si hubo un intermediario, ¿cómo sabemos que ese intermediario repartió esa cantidad de dinero que el Directorio dice que le dio? Todas estas preguntas no han tenido respuesta. Incluso 113.979 dólares que mandó por teléfono celular. En el 2020 mandó 47.473 dólares a 1.873 personas y ese mismo año mandó 13.078 dólares en alimentos, todo como ayuda humanitaria a Centroamérica. Y yo pregunto ¿por qué no mandó ese dinero, esos alimentos a los cubanos en Cuba que se están muriendo de hambre?

-Sobre esa cuestión de Centroamérica, DIARIO LAS AMÉRICAS consultó la página web del IRS y supo que el formulario Form 990 Schedule F instruye reportar envíos a Cuba en el apartado Centroamérica y el Caribe.

Si eso es cierto, que lo demuestre. Que demuestre que mandó ese dinero a Cuba. Ahora dice que no se puede decir a quienes mandó medicinas y alimentos en Cuba porque no se puede decir. Que eso es confidencial porque el régimen de Cuba puede tomar represalias contra los que reciben alimentos. Que presente todos los documentos que él quiera, pero que los presente.

-En su denuncia, usted comenta sobre un envío de dinero a una oficina en Argentina, entre los años 2001 y 2007, que ascendió a 533,782 dólares y que alguien allí le dijo que esa cantidad de dinero no llegó. Que incluso tiene un documento oficial de esa persona en el que valida la declaración.

Absolutamente, tengo el documento. Esa cantidad de dinero nunca llegó a la oficina. Yo solamente estoy diciendo que la persona que me informa dice que la cantidad de dinero que Gutiérrez dice que él mandó no es la que llegó.

-Luego expone que Orlando Gutiérrez Boronat ha engañado al exilio cubano, haciéndole creer que el dinero que recibe del Gobierno federal y las donaciones son para promover la democracia y la libertad en Cuba.

Ha engañado a todo el exilio cubano y a toda la gente que le da dinero porque ese dinero, como dicen las declaraciones al IRS, es para promover la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba. Yo estoy convencido que ha dañado al exilio. Hay cientos y cientos de miles de dólares que fueron enviados para algo tan inmoral como comprar televisores. Lo que tiene que hacer es presentar pruebas, no que solo diga ‘nos hicieron una auditoría’. Que presente las auditorías y que todos los recibos estaban bien. Yo no creo lo que dice porque tengo pruebas aquí.

-También declara que Orlando Gutiérrez Boronat es un traidor por invitar, por medio de un vídeo que grabó en Taiwán, a cubanos de la isla, que no tengan las manos manchadas de sangre, unirse a los que quieran crear un nuevo país.

Más que un traidor. Es mil veces traidor. Y es mil veces traidor porque en un vídeo se dirigió a la Inteligencia en Cuba, a los cuadros del Partido Comunista, a los cuadros del Ejército y les dijo que les ofrece su mano en amistad para juntos reconstruir el país con los mismos que han destruido el país. Él dice que se dirigió a los que no tienen las manos manchadas de sangre, pero quiénes están al frente del país, Raúl Castro, ahí está Ramiro Valdés, ahí están los generales. Ahí está la misma gente que reprimió, que torturó, que asesinó. Algunos se han muerto, pero esa gente que él dice son los nuevos cuadros, son los nuevos cuadros de nada, son las mismas gentes, son los mismos asesinos, son los mismos criminales, son los mismos que están torturando al pueblo. Ahora dice que hizo un llamado a los jóvenes para derrocar al gobierno. Pero eso no lo dijo en el vídeo.

-¿Ha presentado usted una acusación formal ante un juzgado o autoridad federal para realizar una investigación exhaustiva y tal vez presentar cargos?

Se han presentado varias acusaciones en varias agencias federales que tienen que ver con esto. No puedo decir lo que me han contestado. Eso no lo puedo decir. Lo más que puedo decir es que esto que estoy denunciando es solo la punta del iceberg. Solamente la puntita del iceberg.

-La dictadura en Cuba se hace eco de sus acusaciones en YouTube para atacar al exilio cubano. Hay quienes exponen que tanto el exilio cubano como los que luchan dentro de Cuba son los primeros perjudicados ante la opinión pública cuando no hay una acusación, encausamiento o condena formal.

Lo primero que me preocupa mucho es que el futuro de Cuba sea un futuro de transparencia. Es decir, que no ocurra lo que ocurre en Cuba, que se tapan unos a los otros. Yo no quiero eso para Cuba, y cuando alguien está haciendo algo como esto, yo en realidad me siento comprometido conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo unas vivencias que no todo el mundo tiene. Vi asesinar, torturar, fusilar a mis compañeros por tener una actitud de rebeldía y rechazar cualquier tipo de arreglo con los comunistas en Cuba, que eso es lo que está proponiendo Orlando Gutiérrez. Los cubanos que estamos en contra del diálogo, de la traición, no queremos ningún arreglo con los comunistas en Cuba porque decenas de mis compañeros murieron en rebeldía porque no aceptaban ningún tipo de entendimiento, ni ningún diálogo con los asesinos en Cuba. Por esa razón, yo estoy denunciando. Yo no puedo guardar silencio. Cuando yo vi esto, estuve varios días pensando en las consecuencias que podría haber, pero tenía que hacerlo.