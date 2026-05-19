martes 19  de  mayo 2026
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Aerolínea World2Fly cancela sus vuelos entre Madrid y La Habana

Actualmente, "cientos de cubanos residentes en España siguen varados en la isla tras la cancelación de Cubana", sin soluciones a la vista

Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba.

Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La aerolínea española World2Fly, propiedad del Grupo Iberostar, volará el miércoles por última vez entre Madrid y La Habana "hasta nuevo aviso".

World2Fly, que ya había reducido sus operaciones a un solo vuelo a la semana, operaba en Cuba desde 2021. reseña el portal web Diario de Cuba

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Su retirada deja al mercado cubano solo con dos empresas durante el verano —Air Europa y Air China—, con precios por encima de los 1.300 euros, "que ahora se incrementarán", según fuentes del sector consultadas.

La semana pasada, Cubana de Aviación anunció la cancelación de su único vuelo entre Cuba y España, tras la decisión de la española Plus Ultra, su arrendadora de aviones y tripulaciones.

"Dicho operador informa que la medida responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía", dijo Cubana.

Y aunque prometió "reintegrar el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes", viajeros reportan que no han podido comunicarse con la aerolínea para recuperar su dinero.

Actualmente, "cientos de cubanos residentes en España siguen varados en la Isla tras la cancelación de Cubana", sin soluciones a la vista.

Iberia también anunció la suspensión de sus vuelos directos entre Madrid y La Habana a partir de junio, debido a la fuerte caída de la demanda y a la situación interna de Cuba. La aerolínea prevé retomar la ruta en noviembre.

FUENTE: Diario de Cuba

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