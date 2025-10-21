Joven golpea con una pistola a su amigo frente a una escuela en Doral

Doral – Según la policía, el hecho ocurrió el viernes 17 de octubre frente a la BridgePrep Academy, en pleno horario de salida, cuando Kenneth Gerardo Villeda-Sueso, de 23 años, agredió a su amigo golpeándolo en la cabeza con una pistola .

De acuerdo con el informe policial, el incidente tuvo lugar a menos de mil pies del plantel educativo, lo que agrava la situación legal del sospechoso. Los agentes detallaron que la persona lesionada, quien trabaja en la escuela, había acudido al lugar para encontrarse con una mujer identificada como Indiana Espinosa, con quien mantenía una breve relación sentimental de tres semanas.

Espinosa se encontraba en un vehículo marca Infiniti de color azul junto a Villeda-Sueso, con quien el afectado también tenía una larga amistad desde que estudiaron en la enseñanza secundaria.

Las primeras investigaciones en torno al caso refieren que todo se originó con una discusión que rápidamente escaló a la violencia. Villeda-Sueso golpeó primero a la víctima en el rostro y luego lo agredió con el arma en la parte posterior de la cabeza.

Tras el ataque, el joven abandonó el lugar, pero regresó poco después, cuando los agentes ya se encontraban en la escena. Fue arrestado y trasladado bajo cargos de agresión agravada con arma de fuego y exhibición de un arma en propiedad escolar, delitos considerados graves bajo las leyes de Florida, informaron las autoridades.

Así mismo, no reportaron heridas de gravedad, aunque la víctima fue atendida por la lesión recibida. Tampoco dijeron si la mujer involucrada en el altercado enfrenta algún cargo criminal.

Lo cierto es que el hecho ha generado preocupación entre los padres de familia y personal del plantel, debido a que el ataque ocurrió justo cuando los estudiantes salían de clases, en una zona normalmente tranquila de Doral.

La investigación sigue en curso.