jueves 23  de  octubre 2025
SUCESOS

Joven golpea con una pistola a su amigo frente a una escuela en Doral

Una discusión entre dos amigos motivada por un conflicto sentimental derivó en un arresto y graves cargos frente a una institución escolar en Doral.

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

DORAL POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Doral – Según la policía, el hecho ocurrió el viernes 17 de octubre frente a la BridgePrep Academy, en pleno horario de salida, cuando Kenneth Gerardo Villeda-Sueso, de 23 años, agredió a su amigo golpeándolo en la cabeza con una pistola.

De acuerdo con el informe policial, el incidente tuvo lugar a menos de mil pies del plantel educativo, lo que agrava la situación legal del sospechoso. Los agentes detallaron que la persona lesionada, quien trabaja en la escuela, había acudido al lugar para encontrarse con una mujer identificada como Indiana Espinosa, con quien mantenía una breve relación sentimental de tres semanas.

Lee además
Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa culpa su estatura por la falta de conexión con Jaylen Waddle en la derrota de los Dolphins
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

Espinosa se encontraba en un vehículo marca Infiniti de color azul junto a Villeda-Sueso, con quien el afectado también tenía una larga amistad desde que estudiaron en la enseñanza secundaria.

Las primeras investigaciones en torno al caso refieren que todo se originó con una discusión que rápidamente escaló a la violencia. Villeda-Sueso golpeó primero a la víctima en el rostro y luego lo agredió con el arma en la parte posterior de la cabeza.

Tras el ataque, el joven abandonó el lugar, pero regresó poco después, cuando los agentes ya se encontraban en la escena. Fue arrestado y trasladado bajo cargos de agresión agravada con arma de fuego y exhibición de un arma en propiedad escolar, delitos considerados graves bajo las leyes de Florida, informaron las autoridades.

Así mismo, no reportaron heridas de gravedad, aunque la víctima fue atendida por la lesión recibida. Tampoco dijeron si la mujer involucrada en el altercado enfrenta algún cargo criminal.

Lo cierto es que el hecho ha generado preocupación entre los padres de familia y personal del plantel, debido a que el ataque ocurrió justo cuando los estudiantes salían de clases, en una zona normalmente tranquila de Doral.

La investigación sigue en curso.

Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¿Por qué se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami?

Presidente de LaLiga asegura que cancelación del partido en Miami es una "oportunidad perdida"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"