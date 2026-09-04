viernes 4  de  septiembre 2026
PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS

Arrestan a mujer acusada de aplicar inyecciones sin licencia en Miami

Tres clientas habrían sufrido lesiones y hospitalizaciones luego de recibir tratamientos en un establecimiento de Liberty City

Latonya Shanice Starks, de 33 años.

Latonya Shanice Starks, de 33 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Tres denuncias por dolor, cicatrices y abscesos condujeron al arresto de una residente de Aventura que ofrecía procedimientos estéticos sin contar con licencia médica, informaron las autoridades.

Latonya Shanice Starks, de 33 años, fue detenida el 2 de septiembre. Los documentos del caso la identifican como la persona que utilizaba en redes sociales el nombre de “Dra. Lori” y operaba Lori Dior Miami Med Spa, en el 5789 de la avenida 7 del noroeste, en Liberty City.

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La Policía de Miami (MDP) y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDOS) recibieron durante mayo y junio quejas sobre servicios promocionados mediante Instagram. Una clienta afirmó que acudió para recibir Sculptra, un relleno dérmico ofrecido como inyección para disolver grasa.

El expediente señala que la sustancia empleada pudo haber sido Lemon Bottle, un producto extranjero sin autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La afectada presentó una reacción grave y requirió atención hospitalaria en varias ocasiones a lo largo de aproximadamente tres meses.

La agencia federal advierte que los compuestos no aprobados con esa finalidad pueden provocar infecciones, deformidades de la piel, quistes, nódulos dolorosos y marcas permanentes. Kybella es el único fármaco inyectable autorizado para reducir grasa y su aplicación se limita al área debajo del mentón en adultos.

La mujer quedó embarazada en enero y posteriormente sufrió un aborto espontáneo. En su declaración vinculó la pérdida con los medicamentos consumidos para combatir las complicaciones, aunque el reporte no incorpora una conclusión clínica que establezca esa relación.

Otras dos denunciantes, que son hermanas, acudieron juntas al local. Una pagó $1.200 por su servicio y $650 por el de su acompañante. Ambas describieron bultos e irritación y necesitaron intervenciones para drenar acumulaciones y reparar daños. Una aseguró que perdió el empleo debido a las frecuentes consultas médicas.

Los detectives comprobaron que el negocio carecía de autorización estatal. También determinaron que Starks había recibido anteriormente una orden de cese y desistimiento en Georgia por actividades similares.

La sospechosa fue localizada durante una parada de tránsito cerca de su vivienda. Dentro del automóvil había agujas, vendajes, un recipiente para objetos punzantes y empaques con la inscripción Sculptra 150. Un registro posterior de su apartamento permitió recuperar materiales médicos y cosméticos adicionales.

Starks sostuvo que una enfermera registrada llamada “Kate” realizaba las aplicaciones, pero no proporcionó apellido, número telefónico ni credenciales que permitieran identificarla.

La acusada afronta tres cargos por ofrecer servicios de salud sin licencia y causar lesiones graves, además de dos imputaciones por posesión de armas de fuego siendo delincuente convicta. Los registros disponibles la situaban en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) con una fianza total superior a $30.000.

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