Arrestan a padre de víctima de masacre de Parkland 

“Yo quiero dejar claro que lo malo de toda esta historia son las mentiras de nuestros políticos, no el arresto en sí. Los policías que me detuvieron me dijeron que simpatizaban con lo que yo hago”, declaró Oliver en improvisada rueda de prensa tras ser liberado.

También dijo que “los estadounidenses deberían escuchar lo que está sucediendo en estas audiencias y cómo manejan la verdad, cómo manipulan y llaman las cosas de acuerdo con su posición partidista y no analizan la realidad”.

Oliver afirmó que la protesta se originó cuando su esposa Patricia Oliver alzó la voz, interrumpiendo al representante republicano Pat Fallon, de Texas, “quien sostuvo que la violencia con armas de fuego no era una epidemia”.

“El objetivo de ellos es proteger a la industria del armamento. Algo que hacen todo el tiempo. Protegen la Segunda Enmienda, aunque nadie estaba cuestionándola”.

“Patricia dijo algo durante la audiencia [alzó la voz] y sin ninguna advertencia fue expulsada de la sala. Entonces, yo intervine y protesté y también fui expulsado”, narró el padre de Joaquín asesinado a la edad de 17 años en un tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland.

También dijo que “el presidente de la audiencia (Fallon) ordenó que me sacaran a mí también. Eso fue lo que la policía hizo…Ellos me empujaron, me sacaron del salón, me tiraron al suelo y me esposaron. Después me llevaron a una oficina, que era básicamente una celda, donde me tomaron las huellas y me liberaron”, así contó Oliver los detalles del incidente.

Oliver también se refirió al informe policial en el que justifican la forma contundente en que le trataron, donde afirman que él estaba tratando de volver a entrar a la sala donde sucedía la audiencia. “Algo que no es correcto, yo no tenía ninguna razón para regresar allí”.

La familia Oliver se ha convertido en activista y aboga por el control de armas a nivel estatal y federal, desde la masacre de Parkland perpetrada por un tirador de 19 años, con un largo historial de enfermedades mentales que, sin embargo, pudo comprar legalmente un rifle AR-15 con el que mató a 17 personas, entre ellas su hijo.

En febrero de 2022, Oliver fue arrestado tras escalar una grúa cerca de la Casa Blanca en señal de protesta, y demandó más control sobre las armas de fuego. En ese momento, dijo que el presidente Joe Biden debía cumplir sus promesas de campaña. Meses antes, durante semanas trató de forzar un encuentro con Biden "para discutir sobre el control de armas".

A pesar de esto, actualmente, en Tallahassee se debate la propuesta legal HB 1543 que pretende disminuir de 21 a 18 años la edad mínima con que una persona puede adquirir o transferir de forma legal un arma de fuego.

Fueron los propios legisladores de Florida quienes, en 2018, retrasaron la edad mínima a 21 años, unos meses después de la mencionada masacre, e impusieron un período “de enfriamiento” o espera de tres días, en todas las compras de armas.

