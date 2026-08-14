Tras las rejas padres acusados de provocar la muerte de su bebé en Hollywood

Gracie Jai Tellez, de 20 años, y Robert Lee Ingram, de 22, identificados como los progenitores de la niña.

MIAMI.- Una pareja enfrenta cargos graves por la muerte de su hija de 7 semanas, quien perdió la vida después de ser hallada inconsciente en una vivienda de Hollywood, informaron las autoridades.

El caso se remonta al 14 de octubre de 2025, cuando agentes acudieron alrededor de las 11:54 a.m. al 2224 de Farragut Street en respuesta a una emergencia médica.

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Al llegar, los oficiales encontraron a la menor sin conocimiento y comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar hasta que paramédicos de Hollywood Fire Rescue asumieron las labores de auxilio.

La bebé fue trasladada al Joe DiMaggio Children’s Hospital, donde quedó conectada a un sistema de soporte vital. Sin embargo, falleció posteriormente debido a lesiones provocadas por “fuerza contundente”, según la Policía.

Las pesquisas condujeron a la emisión de órdenes de arresto contra Gracie Jai Tellez, de 20 años, y Robert Lee Ingram, de 22, identificados como los progenitores de la niña.

Registros de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) indican que ambos fueron capturados el jueves 13 de agosto de 2026.

Tellez se encuentra recluida en el North Broward Bureau, mientras Ingram está en la cárcel principal del condado.

Cada uno enfrenta un cargo de homicidio involuntario agravado de un menor y otro de negligencia infantil con resultado de daño corporal grave, discapacidad o desfiguración permanente.

Los dos acusados permanecen bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.