DeSantis reivindica siete años de gestión y traza su agenda final

MIAMI. — El gobernador Ron DeSantis inauguró este martes 13 de enero la sesión legislativa de Florida con un discurso marcadamente retrospectivo y político, en el que repasó los principales logros de sus siete años al frente del Ejecutivo estatal y delineó las prioridades para su último año de gobierno, centrados en economía, educación, inteligencia artificial y la presión fiscal sobre la vivienda dominaron un mensaje concebido como balance y cierre de ciclo.

DeSantis presentó la evolución económica de Florida como uno de los pilares centrales de su legado. Recordó que, cuando asumió el cargo, la economía estatal rondaba 1 billón de dólares, mientras que hoy se aproxima a 1.8 billones de dólares, un crecimiento cercano al 80% en siete años. Subrayó que, aunque Florida representa apenas 6.5% de la población de Estados Unidos, desde 2020 ha generado más del 14% de los nuevos empleos del país.

El gobernador destacó que Florida fue clasificada número uno en la nación por CNBC durante tres años consecutivos y que el estado ha atraído más ingresos y nuevos residentes que cualquier otro en un período comparable de la historia estadounidense. Atribuyó ese desempeño a una combinación de bajos impuestos, desregulación y un tamaño reducido del aparato gubernamental.

Florida mantiene uno de los niveles de gasto per cápita más bajos del país y la menor proporción de empleados estatales por habitante en Estados Unidos.

En materia fiscal, recordó que el estado triplicó el fondo de emergencia, duplicó las reservas presupuestarias y ha retirado casi la mitad de la deuda histórica respaldada por los contribuyentes, lo que ha permitido ahorrar más de 1.000 millones de dólares en intereses y capital

Presupuesto “Floridians First”

Como parte de ese enfoque, DeSantis defendió su propuesta presupuestaria “Floridians First” de 117.36 mil millones de dólares para el último año de su mandato. El plan contempla aumentos salariales para maestros y fuerzas del orden, incrementos por costo de vida para empleados estatales y la continuidad de una política de alivio fiscal que, según afirmó, ha generado casi 10.000 millones en recortes de impuestos en siete años, incluyendo la eliminación del impuesto al alquiler comercial y exenciones para artículos esenciales.

Elección escolar y ofensiva contra el DEI

La educación ocupó un lugar destacado en el discurso. DeSantis presentó la elección escolar universal como una de las transformaciones más profundas de su administración, al señalar que Florida pasó de programas limitados a convertirse, según dijo, en el estado número uno en empoderamiento parental y libertad educativa.

Recordó que Florida tuvo una tasa de graduación récord del 92.2% para el año escolar 2024-2025, la más alta en la historia del estado, y defendió el reemplazo de exámenes estandarizados de alto impacto por sistemas de monitoreo de progreso más consistentes. En el plano docente, recordó que se creó una provisión presupuestaria específica para aumentar salarios, con una inversión acumulada cercana a 6.000 millones dólares, que ha colocado a Florida con el salario mínimo promedio para maestros más alto del sureste.

En educación superior, el gobernador reafirmó su agenda anti-DEI, destacando que Florida fue el primer estado en eliminar políticas de diversidad, equidad e inclusión en universidades públicas, impulsar reformas de acreditación y permitir sanciones a profesores con bajo desempeño. Defendió nuevos programas académicos centrados en economía, civismo y pensamiento clásico como un retorno a “la misión tradicional de la universidad”.

Inteligencia artificial: oportunidad y riesgos

DeSantis dedicó un tramo central a la inteligencia artificial (IA). Reconoció su potencial para impulsar la innovación, pero advirtió sobre riesgos económicos, energéticos y sociales, incluidos impactos en el empleo y en la salud mental de menores. Llamó a un marco que garantice desarrollo moral y ético, proteja a los consumidores y preserve valores fundamentales, insistiendo en que la tecnología debe potenciar la experiencia humana, no sustituirla.

Impuesto a la propiedad son una prioridad

DeSantis advirtió que, pese a los bajos impuestos estatales, los floridanos enfrentan una creciente presión por el impuesto a la propiedad a nivel local, cuya recaudación pasó de 32.000 millones de dólares hace siete años a 56.000 millones de dólares el último año. Afirmó que esta situación ha dejado a muchos residentes “atrapados” en sus viviendas o fuera del mercado inmobiliario y pidió a la Legislatura colocar en la boleta una enmienda constitucional para otorgar un alivio sustancial a los contribuyentes.

En su último Estado del Estado, DeSantis insistió en que su gestión demuestra que la disciplina fiscal, el énfasis en resultados y la confrontación directa con lo que llamó ‘ideologías impuestas’ han convertido a Florida en un imán para familias y empresas. Con la vista puesta en el cierre de la sesión legislativa, instó a los legisladores a enviarle proyectos alineados con esa visión para culminar, dijo, “siete años de promesas cumplidas”.

DeSantis, que es el gobernador 48 de Florida, fue elegido al cargo en 2018, y reelegido en 2022 en un mandato que culminará el próximo enero de 2027.

La actual sesión legislatura, que comenzó este martes, se reunirá en Tallahassee durante 60 días. En ella se debatirán proyectos de ley que afectarán la vida de 21.4 millones de habitantes de Florida, uno de los más esperados es el alivio al impuesto de la propiedad.

