Aspirante a sheriff de Broward: "La Policía debe rendir cuentas"

El trabajo de la Policía

De padres portorriqueños, Vázquez cree que, en parte, el problema de la seguridad del condado Broward radica en lo que califica de "ineficaz desempeño la Policía".

La brutalidad policial, según Vazquez, " un hecho bastante cotidiano, sucede primeramente porque los agentes no tienen que rendir cuenta a nadie. Y además, porque no han recibido ningún entrenamiento al respecto”, asegura

"Lo más alarmante", en su opinión es que “los agentes son evaluados una sola vez durante toda su carrera, al ser aceptados en el servicio. Yo estuve 23 años en la policía y nunca fui evaluado”, aseveró.

Vázquez, quien ostenta la Cruz Dorada del Departamento de Broward, por haber arriesgado su propia vida en una misión para salvar a varios civiles y a otros agentes, cree que la policía debe reformarse.

“Este trabajo no ha cambiado en décadas. Trabajaré para que mejore, desde que llegue al puesto de shérif”, prometió.

Por ello, Vázquez ha diseñado un programa llamado CART, The Community Awareness Response Team, que no es más que un equipo de civiles encargados de monitorear el trabajo de los agentes durante sus intervenciones.

Vázquez propone contratar a psicólogos, especialistas en enfermedades mentales y trabajadores sociales. “Un personal capaz de evaluar, no solamente a las víctimas o a los sospechosos de hechos delictivos, sino también a los propios agentes”.

Oficiales más preparados

Según este veterano de 51 años, para incrementar los niveles de seguridad de la comunidad, hay que comenzar dentro del Departamento. Es importante que los agentes rindan cuenta de su trabajo y sus habilidades para desempeñar el servicio, sostuvo.

“ Los agentes van de una emergencia a otra. Reciben una llamada, donde ha muerto un niño. La siguiente, puede ser un perro perdido. En ambas llamadas, se espera que actúe con profesionalismo. Pero, ¿está preparado el agente? Nadie conoce los problemas privados que pueda estar enfrentando ese policía. Lo mismo está sufriendo un tormentoso divorcio o tiene un gran conflicto con uno de sus hijos. ¿Es la persona adecuada, en ese momento, para lidiar con un trabajo tan complicado? Eso no lo sabemos porque no disponemos de los recursos necesarios para evaluar regularmente al personal”.

Además, el aspirante a sheriff explicó que los policía no están bien entrenados.

“Reciben seis horas de entrenamiento. ¿Qué técnica se puede entrenar en ese tiempo? El resultado es que cuando un agente acude a una llamada, su único recurso es sacar su arma para tomar control de la situación. Ese es el problema que tenemos, el agente no sabe hacer otra cosa”, advirtió.

Por otra parte, “como no tiene que rendirle cuenta a nadie, y muchas veces, el propio agente está frustrado y enfadado, hace lo más sencillo: sacar el arma”.

Desescalar

La propuesta de Vázquez es entrenar a los oficiales a moderar los conflictos. Lo que llaman desescalar. “Es necesario tener un programa como CART, integrado por psicólogos, trabajadores sociales, líderes comunitarios o ciudadanos regulares, comprometidos en mejorar el trabajo de la Policía. Serán una especie de mediadores entre el pueblo y el Departamento. Es clave entender que la policía trabaja para la comunidad y no para los gobiernos”.

"A diferencia de lo que plantea Gregori Tony [el actual sheriff de Broward y rival en la contienda de Vazquez,] mi programa estará integrado exclusivamente por civiles”. Vázquez no cree que la supervisión de la policía por la misma policía sea eficiente. “Nadie denuncia a un compañero”.

A la pregunta de cómo financiaría su propuesta, el veterano aspirante a sheriff respondió: "Tenemos varios agentes que pasan el 90% de su tiempo en la oficina, haciendo investigaciones y otras diligencias de menor importancia. El resto del tiempo, están afuera, almorzando. Ellos perciben salarios de alrededor de $120.000 al año y realmente no están aportando mucho a la comunidad. Por cada uno de ellos, se pueden traer dos trabajadores sociales, o psicólogos, que gustosamente cumplirían con una función tan necesaria para cambiar las cosas y hacer más efectivo el trabajo de la policía.

Votar

Vázquez también denunció que, “en las cárceles del condado hay 137 emigrantes latinos. No tienen cargos en su contra, y están retenidos porque el sheriff, Gregory Tony, se niega a soltarlos. Pudieran muy bien estar con sus familiares y no detrás de las rejas. El delito de ellos es no saber inglés y ser emigrantes”.

Según Vázquez, “para tener una policía que rinda cuentas y sea eficaz, tenemos que salir todos a votar, latinos, blancos, afroamericanos y miembros de la comunidad LGTBQ. Si se quieren cambiar las cosas, hay que ejercer el voto. No puede ser de otra manera. Ni tampoco deberían elegir a esas personas que, cada cuatro años, vienen desde otros sitios con la intención de ser sheriff, sin conocer nuestra comunidad”, concluyó.

cmenendezpryce@diariolasamericas.com

@menendezpryce