martes 24  de  marzo 2026
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Ataque con arma blanca a un hombre de 83 años termina con una mujer bajo arresto en Florida

La sospechosa habría utilizado un cuchillo y una sustancia jabonosa para atacar a la víctima, según el reporte de las autoridades del condado de Marion

Jennifer Michelle Gill, de 45 años.

Jennifer Michelle Gill, de 45 años.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE MARION
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

OCALA. - Una mujer fue arrestada en el centro de Florida tras ser señalada como responsable de un violento ataque con arma blanca contra un hombre de 83 años dentro de una vivienda, de acuerdo con información confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Marion (MCSO).

La detenida fue identificada como Jennifer Michelle Gill, de 45 años, residente de Ocala, quien enfrenta un cargo de intento de asesinato tras los hechos ocurridos el sábado.

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Según el informe preliminar de los detectives, la víctima se encontraba sentada en la cocina de la vivienda cuando la mujer ingresó al lugar y tomó un cuchillo. En ese momento, y sin mediar aparente provocación, Gill le arrojó una sustancia compuesta por agua con jabón directamente en los ojos, lo que habría limitado la capacidad de reacción del hombre.

Acto seguido, la agresora lo atacó con el arma blanca en múltiples ocasiones antes de abandonar la escena.

Las autoridades indicaron que los agentes lograron ubicar a la sospechosa a aproximadamente una milla y media del lugar del ataque, donde fue detenida sin que se reportaran incidentes adicionales.

De acuerdo con el reporte oficial, Gill habría admitido su responsabilidad en el hecho y expresó declaraciones que evidencian la gravedad del suceso, al manifestar que “ojalá los cuchillos hubieran estado más afilados”.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de salud de la víctima.

Gill fue trasladada a un centro de detención del condado, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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