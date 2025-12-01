Ataque en Sunny Isles deja a un hombre apuñalado, arrestan al sospechoso

Bagrat Vlaadimirovi Garamov, identificado como sospechoso en el caso de acuerdo con la información facilitada.

SUNNY ISLES. – Autoridades del Departamento de Policía de Sunny Isles (SIBPD) informaron este lunes que un hombre resultó herido tras ser apuñalado en el Crystal Lounge, un restaurante que combina cocina de estilo ruso-mediterráneo con ambiente de hookah, ubicado en 152 Sunny Isles Boulevard.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso fue identificado como Bagrat Vlaadimirovi Garamov, quien fue arrestado poco después del incidente y enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado con un arma mortal o de fuego.

Sin ofrecer detalles minuciosos, la información oficial indica que la víctima fue llevada de urgencia a un hospital local, donde fue intervenida quirúrgicamente y actualmente se encuentra en condición estable.

Garamov fue recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) del condado Miami-Dade, a la espera de los trámites judiciales correspondientes.

El caso continúa abierto mientras las autoridades buscan esclarecer los detalles del ataque y sus posibles motivos. A la vez que instan a cualquier persona con información sobre lo ocurrido a comunicarse con el SIBPD al teléfono 3059474440.