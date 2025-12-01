lunes 1  de  diciembre 2025
Arrestan a joven en Florida tras amenazar con un tiroteo escolar para obtener atención en TikTok

El video fue retirado rápidamente de TikTok, según las autoridades, aunque no se precisó qué institución educativa fue mencionada en la grabación

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.─ Un joven de Florida fue arrestado luego de que presuntamente amenazara con perpetrar un tiroteo escolar en un video publicado en TikTok, con el único objetivo de generar reacciones y atención en línea.

Ethan Ladner, de 20 años y residente de Santa Rosa Beach, fue detenido tras una investigación abierta cuando el FBI tuvo conocimiento del video en el que el joven habría lanzado la amenaza, según informó The New York Post.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Walton, Ladner fue imputado por “realizar amenazas electrónicas de un tiroteo masivo”.

“El sospechoso admitió haber publicado los comentarios amenazantes y afirmó que solo estaba intentando provocar reacciones en línea”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado difundido el domingo, en el que se anunció su arresto.

“No hay nada de broma”

Las autoridades fueron tajantes al rechazar cualquier intento de justificar este tipo de mensajes como bromas. “Seamos claros: no hay nada de broma cuando se trata de amenazas de violencia contra nuestras escuelas”, advirtió la Oficina del Sheriff del Condado de Walton.

“Incluso los comentarios hechos ‘en broma’ pueden dar lugar a cargos criminales, disciplina escolar y consecuencias a largo plazo que acompañarán a la persona por el resto de su vida”, agregó.

El video fue retirado rápidamente de TikTok, según las autoridades, aunque no se precisó qué institución educativa fue mencionada —si es que alguna— en la grabación. Tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre la naturaleza específica de la amenaza.

El caso se suma a una serie de incidentes en los que jóvenes recurren a tácticas extremas en redes sociales para ganar notoriedad, en un contexto en el que las autoridades estadounidenses siguen alertando sobre el aumento de amenazas escolares, reales o simuladas, en plataformas digitales.

FUENTE: Con información de The New York Post

