Detienen a una joven de 25 años tras incidente violento con su madre en una gasolinera del suroeste de Miami-Dade

MIAMI . - Autoridades del condado de Miami-Dade informaron sobre el arresto de una mujer acusada de protagonizar un presunto episodio de violencia doméstica que terminó con su madre hospitalizada y el robo de un vehículo, ocurrido en una gasolinera de la zona de Tamiami.

De acuerdo con el informe policial, la sospechosa fue identificada como Taylia Valladares, de 25 años. El incidente se originó la pasada semana, tras una discusión entre madre e hija relacionada con una solicitud de transporte hacia una dirección en el noroeste del condado.

Según la versión ofrecida a los investigadores, la progenitora se negó a llevarla y decidió conducir hasta una estación de servicio Shell, ubicada en la calle 8 y la avenida 132 del suroeste, con la intención de tranquilizar la situación.

En ese lugar, la mujer descendió del vehículo, pero al percatarse de que había dejado el motor encendido y las llaves dentro, regresó para apagarlo. Fue entonces cuando presuntamente vio a su hija moverse desde el asiento del pasajero al asiento del conductor.

El reporte indica que la joven tomó control del automóvil y dio reversa de forma repentina. Durante la maniobra, la puerta del lado del conductor golpeó a la señora, quien cayó al pavimento mientras el vehículo continuaba en movimiento. Tras lo ocurrido, Valladares abandonó la escena, dijo la policía.

Personal del equipo de rescate y salvamento de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) trasladaron a la víctima a un hospital local. El informe médico señala que la mujer sufrió una herida en la parte posterior de la cabeza que requirió el uso de grapas, además de heridas leves en brazos y manos.

La víctima declaró a los agentes que su hija no tenía autorización para conducir el carro ni acceso a las llaves. El suceso habría quedado registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La sospechosa fue arrestada días después y enfrenta cargos por agresión agravada con un arma mortal (el vehículo) y hurto mayor del auto, con una fianza establecida en $10,000, además de una anotación relacionada con violencia doméstica, subrayó el comunicado.