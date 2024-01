Aumenta índice de fraude contra exención de impuestos en viviendas en Miami-Dade

Sin embargo, el número de casos de fraude sobre este beneficio ha ido en aumento, según el tasador de la propiedad de Miami-Dade, Pedro García, quien dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que en los últimos 10 años se han impuesto alrededor de 180 millones de dólares en penalidades.

García explicó cómo se detectan esas contravenciones y también cómo una persona puede llegar a pagar multas tan altas como el mismo valor de su vivienda. “Amigos y enemigos” del infractor son quienes denuncian estas irregularidades, señaló.

Asimismo, el tasador de la propiedad se refirió a la reducción del amillaramiento para el presupuesto del Condado en el periodo 2023-2024, que fue aprobado en un 1% cuando su oficina había propuesto un 3%, y las implicaciones que tendría esa medida.

Además, cuestionó el aumento en los impuestos para los dueños de casa en el condado, que se desprende de un incremento en el presupuesto autorizado a la Junta Escolar de Miami-Dade.

-¿Cómo están los índices de fraude contra el programa de exención tributaria Homestead?

El fraude no se ha detenido, y esto para mí es un error, porque esas personas creen que son muy inteligentes, y no lo son. Quiénes son las personas que nos llaman o mandan cartas anónimas, porque no tienen que firmar nada ni poner sus nombres, son sus mismos vecinos, sus mismos amigos, también puede ser entre esposo y esposa que se divorcian. Tenemos una cantidad enorme de personas que podemos detectar, por ejemplo, hay quienes tienen dos exenciones de Homestead, y cómo podemos hacerlo: con el Social Security (identificación). También recibimos información directa de cuáles son los automóviles que están en una propiedad, quiénes son las personas que están en una propiedad con la licencia de conducir. Tenemos forma de detectar exactamente si usted vive en una casa o vive en otra.

-¿Existe algún departamento u oficina dedicada específicamente a perseguir este tipo de delito?

Tenemos un personal específico. Cuando yo comencé, había dos empleados en nuestro Departamento de Investigación de Fraude. En este momento, el grupo está conformado por 26 personas. Es decir, estamos constantemente tratando de descubrir a los infractores y recibimos todo tipo de información. Primero se hace la investigación, luego vamos a la propiedad, y cuando esto ocurre es porque ya tenemos todos los argumentos para presentarnos ante la persona. Si después encontramos que el caso no es positivo, pues cancelamos completamente toda la investigación. Nos ha pasado, por ejemplo, con personas que se han divorciado y el esposo ha denunciado a su antigua mujer y después comprobamos que no hay fraude. De un 100% de la correspondencia y de llamadas que tenemos, más la información que recibimos a través del sistema en línea, un 35% es verdad, el otro 65% lo descartamos porque no hay razones para seguir las investigaciones. Algo que es también importante es que tenemos contacto con otros estados que pueden tener esas exenciones y velamos por que una persona no tenga la exención en dos propiedades diferentes.

-Eso quiere decir que una persona no puede tener dos exenciones, incluyendo propiedades en otros estados.

Correcto, solo se puede tener una exención en una propiedad, incluyendo Puerto Rico. También estamos en contacto con los condados de Florida que tienen este alivio y cuando encontramos una sospecha, de inmediato saltan las alarmas.

-¿Cómo están las estadísticas de fraude, cuál son los números?

En los últimos 10 años, tuvimos alrededor de 180 millones de dólares en gravámenes o penalidades que se les han puesto a las personas que cometen fraude. Esto significa que tenemos unos 18 millones de dólares anuales. Nosotros podemos ir en nuestras investigaciones hasta 10 años atrás, a diferencia del Internal Revenue que va hasta tres años anteriores. Podemos poner un 15% de interés después de las penalidades por no pagos. Es decir, que de una cantidad mínima que se ahorró la persona, digamos, 2.000 o 3.000 dólares, la penalidad puede ser mucho mayor porque se puede convertir en 20.000, 30.000 o 40.000 dólares.

-¿Cómo operan esas penalidades?

Estos son casos civiles, no penales. En la propiedad del infractor, nosotros vamos a presentar un “lean” (carga financiera que puede impedir la venta o transferencia del activo), y si la persona no tiene para pagar el gravamen, el 15% de multa sigue aumentando. En el momento que la persona, por ejemplo, pida un financiamiento, el banco tiene que liquidar primero esa cantidad al Condado y eso se lo cargan al propietario. Si esa persona vende la propiedad, el primer dinero de la venta viene para el Condado para cubrir esa cantidad. Muchas personas creen que están vendiendo su casa en tanto dinero y es posible que tengan un “lean”.

-¿Es posible que una persona pierda su propiedad por cometer fraude contra ese programa?

No. Nunca le quitamos la propiedad (la ley lo prohíbe). El problema es que llega un momento en que, por ejemplo, si ahora yo debo 50.000 dólares y el año que viene no los pagué y aumenta un 15%, esto quiere decir que tendré un 15% por encima de los 50.000 dólares. Si el año siguiente no vuelvo a pagar, tendré otro 15% de aumento sobre la cantidad que ya había aumentado, hasta que llega un momento que es como una bola de nieve que ahoga y puede ser que la deuda por penalidades llegue a un valor que sea casi similar al valor de su propiedad. Entonces, es probable que la persona haya pensado que tiene un dinero por su propiedad y resulta que no tiene nada.

-¿Estos casos son frecuentes?

Muy frecuentes. Desgraciadamente, hay muchas personas que se creen muy inteligentes y no lo son. Reitero: tenemos toda la información y los equipos para poder demostrar que una persona está cometiendo fraude. Los amigos o enemigos de una persona nos ayudan mucho en estos casos.

-¿Cómo avanza el proceso de inscripción para que los propietarios puedan recibir este alivio tributario?

Para recibir este alivio, todas las personas tienen plazo hasta el 1 de marzo. Si alguna persona, por una razón equis, no puede solicitarlo antes del 1 de marzo, siempre tendremos algunas excepciones. Lo único que pedimos a la persona es que tiene que darnos alguna razón válida de por qué no pudo aplicar en ese tiempo, pero siempre buscamos la forma de ayudarlo. Ya después va a recibir una carta en la cual se le dice que tiene la exención. Este es un trámite único. La persona no tiene que volver a someter la solicitud anualmente. Si esa persona tiene su casa y sigue siendo en lugar donde vive, no tiene que volver a solicitar la exención.

-¿Son muchos los casos de propietarios de vivienda que, sin saberlo, pudieran recibir los beneficios de este programa y no lo están haciendo?

Existen muchas personas. Nosotros realizamos conferencias en los primeros meses todos los años para que las personas no tengan que molestarse en venir aquí (oficina del tasador). Muchas personas desconocen que tienen la oportunidad de tener su propiedad con una exención Homestead y lo que esto les representa, y es que la propiedad va a recibir 50.000 dólares de reducción en el valor ‘taxable’. Esa es una tranquilidad porque esa persona no va a pagar unos impuestos tan altos. Y esa es la ventaja que tiene la exención para las personas que son dueños de una propiedad y que residen en ella.

- Pero los impuestos a la propiedad aumentan anualmente. Sin embargo, su oficina ha solicitado durante varios años que se reduzca lo que se conoce como ‘amillaramiento’ (método de valoración del precio de una propiedad), pero el Condado no ha acogido su solicitud.

Ni la alcaldesa (Daniella Levine Cava), ni los comisionados. Ese es un tema que me disgustó. Tuvimos una oportunidad enorme de poder ofrecer ese tipo de rebaja a los dueños de propiedades, porque los ingresos del Condado aumentaron en gran cantidad. Las entradas de valor ‘taxable’ el año pasado en Miami-Dade fueron de casi 48.000 millones de dólares. Era una oportunidad gigantesca para haber ofrecido un 3% (se aprobó en 1% la disminución), lo que significaba que las personas no iban a dejar de pagar sus impuestos, pero les íbamos a dar la ventaja de que pagaran menos. Ahora la Junta Escolar aumentó a 80.500 millones de dólares su presupuesto en valor ‘taxable’. Eso quiere decir que todas las personas vamos a pagar más impuestos a la Junta Escolar. Esta es una de las cosas que tenemos que tratar en Tallahassee. Por esto, el 18 de enero iremos al Capitolio estatal para abordar el tema antes de que empiecen las discusiones legislativas.

