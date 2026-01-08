Florida podría marcar licencias de conducir de personas no ciudadanas con "NC"

La medida es mpulsada por legisladores estatales que aseguran que “ayudaría a prevenir el fraude electoral y facilitar la identificación.”

MIAMI. - Una propuesta presentada en la Legislatura del Estado de la Florida busca que las licencias de conducir o permisos de conducción de personas no ciudadanas incluyan una marca visible con las letras “NC” en la parte frontal de la tarjeta.

La medida , impulsada por legisladores estatales que aseguran que “ayudaría a prevenir el fraude electoral y facilitar la identificación”, entraría en vigor en julio de 2026 si es aprobada y firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Abogados de inmigración y defensores de derechos civiles han expresado su preocupación ante la iniciativa, advirtiendo que la marca podría convertirse en una herramienta de discriminación, incluso para personas que residen legalmente en Estados Unidos y que podría estigmatizar a quienes no son ciudadanos estadounidenses, ya que no distingue entre personas indocumentadas y aquellas con estatus legal, como estudiantes, inversionistas o residentes permanente.

Otra preocupación latente es que la distinción podría afectar interacciones cotidianas con la policía, aumentando los cuestionamientos durante detenciones de tránsito, aun cuando la persona tenga licencia válida y documentos legales.

Por su parte, las autoridades electorales de Florida aclararon que ya existen mecanismos estrictos para verificar la ciudadanía antes de permitir el registro para votar como la revisión de certificados de nacimiento, números de Seguro Social y cruces con bases de datos estatales y federales.

Lo cierto es, que aunque faltan varios meses para saber el desenlace del proyecto, quedaría por ver cómo reaccionarán los tribunales y la sociedad civil ante esta medida, y si Florida se convertirá en un modelo que otros estados podrían seguir, o en un ejemplo de la controversia que para algunos genera marcar la identidad de quienes no son ciudadanos americanos.