Respaldan ley Megan contra venta de sustancias adictivas y dañinas en tiendas de vapeo y gasolineras de Florida

MIAMI.— El Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida (DBPR) confirmó su apoyo a los proyectos HB 1341 y SB 1394, una propuesta contra actividades ilegales y proteger a los menores que refuerza la seguridad pública, mejora la coordinación interagencial y aumenta la rendición de cuentas en múltiples sectores regulados por el estado.

Las iniciativas legales, patrocinadas por la representante Rachel Plakon y el senador Jonathan Martin, cuentan con el respaldo del Ejecutivo y de autoridades policiales.

Alcance y objetivos del paquete legislativo

El eje de HB 1341/SB 1394 es dotar al DBPR de herramientas más claras y eficaces para actuar contra actividades ilegales, proteger a menores y garantizar condiciones equitativas para los negocios que cumplen la ley. La iniciativa se alinea con la misión del DBPR de proteger al público y promover un mercado seguro y legal para consumidores y empresas en Florida.

La secretaria del DBPR, Melanie Griffin, subrayó que la propuesta “fortalece la fiscalización donde más importa”, permitiendo acciones decisivas contra los “malos actores”, apoyo a los negocios responsables y una protección más robusta para los floridanos, bajo el liderazgo del Ron DeSantis.

Por qué se conoce como “Meg’s Law”

La representante Plakon explicó que el proyecto ha sido denominado “Meg’s Law” para evitar tragedias prevenibles vinculadas al uso recreativo del óxido nitroso. En sus palabras, la ley apunta directamente a ese abuso al restringir ventas en comercios de alto riesgo y regular el mercadeo, especialmente cuando el empaquetado está diseñado para atraer a menores, con el objetivo de exigir responsabilidad a fabricantes y minoristas.

Respaldo de las fuerzas del orden

Desde el Senado, Martin sostuvo que la actividad sin licencia y las violaciones graves “erosionan la confianza del consumidor, dañan a los negocios legítimos y congestionan los tribunales”, por lo que la legislación fortalece el marco de cumplimiento y la coordinación necesaria para aplicar la ley de forma justa, clara y consistente en todo el estado.

El apoyo policial fue respaldado por el alguacil del condado de Leon, Walt McNeil, quien advirtió que los infractores se aprovechan de la confusión y los vacíos de fiscalización. A su juicio, el proyecto cierra esas brechas al otorgar autoridad clara y coordinación reforzada para detener actividades ilegales y exigir responsabilidades.

La historia de Megan Caldwell

Durante la rueda de prensa en Tallahassee, Kathleen Dyle, hermana de Megan Caldwell, ofreció un testimonio que explica por qué el proyecto lleva el nombre de “Meg’s Law”. Dyle agradeció al gobernador y a la Primera Dama, a la secretaria Griffin, al equipo del DBPR, a la Oficina del Fiscal General y a la representante Plakon por “no mirar hacia otro lado” frente a la fabricación, comercialización y venta de óxido nitroso con fines recreativos.

Relató que Megan —la menor de su familia— era una joven vibrante, amante de los animales, la equitación, los viajes y profundamente unida a los suyos. Su vida, dijo, fue consumida por una adicción al óxido nitroso que primero la arrebató a su familia y, finalmente, le costó la vida. En noviembre de 2024, Megan fue hallada sin vida afuera de una tienda de vapeo en Orlando, tras un patrón de consumo facilitado por la accesibilidad legal del producto.

Dyle describió cómo el óxido nitroso se vende en envases llamativos, con nombres y sabores atractivos, frecuentemente rotulados como “no aptos para inhalación”, pese a que —según su testimonio— fabricantes y comercios conocen el uso real del producto. Aseguró que empleados de tiendas enseñan a consumidores cómo inhalarlo y que, en el caso de su hermana, la conocían por nombre, le vendían decenas de cartuchos, observaban su consumo inmediato y continuaban vendiéndole una y otra vez. Megan creía que, al ser un producto legal y de venta abierta, “no podía ser tan peligroso”.

El impacto, afirmó, fue devastador: cambios de ánimo, psicosis, debilidad, pérdida de relaciones y empleo. En un episodio crítico, Megan quedó paralizada de la cintura hacia abajo durante seis semanas. Dyle subrayó que el óxido nitroso puede matar y que su historia no es única; familias en Florida y en todo el país viven la misma pesadilla.

Concluyó que, aunque hablar del tema no ha sido fácil, su familia siente el deber de hacerlo para salvar vidas y cerrar el vacío legal que permite la venta barata, legal y accesible de una sustancia peligrosa. “Queremos que Meg deje un legado que sea más que su adicción”, dijo, al pedir a los legisladores que aprueben Meg’s Law y al gobernador que la firme para educar, exigir responsabilidad y prevenir nuevas pérdidas.

Qué establecen HB 1341 y SB 1394

Las propuestas incluyen, entre otras disposiciones clave:

Ampliación de la autoridad de ABT: habilita a oficiales de la División de Bebidas Alcohólicas y Tabaco a investigar, hacer cumplir y procesar violaciones —a nivel estatal— relacionadas con licenciatarios del DBPR y actividades sin licencia, conforme a la ley aplicable.

habilita a oficiales de la División de Bebidas Alcohólicas y Tabaco a investigar, hacer cumplir y procesar violaciones —a nivel estatal— relacionadas con licenciatarios del DBPR y actividades sin licencia, conforme a la ley aplicable. Control del óxido nitroso: prohíbe que tiendas de vapeo y gasolineras vendan o distribuyan óxido nitroso; faculta al DBPR a regular venta y mercadeo en negocios autorizados, con restricciones de empaquetado orientadas a proteger a menores, y excepciones definidas.

prohíbe que tiendas de vapeo y gasolineras vendan o distribuyan óxido nitroso; faculta al DBPR a regular venta y mercadeo en negocios autorizados, con restricciones de empaquetado orientadas a proteger a menores, y excepciones definidas. Cumplimiento de E-Verify: refuerza la fiscalización y mejora las notificaciones interagenciales.

refuerza la fiscalización y mejora las notificaciones interagenciales. Protección de menores: fortalece salvaguardas en áreas bajo regulación del DBPR.

fortalece salvaguardas en áreas bajo regulación del DBPR. Educación regulada: mejora la rendición de cuentas y los reportes para mayor supervisión y transparencia.

mejora la rendición de cuentas y los reportes para mayor supervisión y transparencia. Alojamiento y alimentos: incrementa opciones de cumplimiento frente a operaciones sin licencia.

incrementa opciones de cumplimiento frente a operaciones sin licencia. Integridad de licencias: robustece procesos de validación de identidad y autorización laboral.

Estado del trámite

El proyecto de ley HB 1341 tuvo su última acción el 15 de enero de 2026 y se encuentra actualmente en la Subcomisión de Industrias y Actividades Profesionales de la Cámara. De ser aprobada, la ley entraría en vigor una parte el1 de julio y otra el 1 de octubre de 2026.“Meg’s Law” avanza y busca cerrar vacíos legales, proteger a menores y salvar vidas en Florida.

