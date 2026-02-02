Legisladores de Florida toman medidas frente al óxido nitroso, el peligroso "gas de la risa"

MIAMI. - Legisladores estatales impulsan una estricta normativa durante la actual sesión legislativa para prohibir la venta de óxido nitroso en tiendas de tabaco y vapeo ante el alarmante aumento de casos de daños neurológicos severos y muertes en Florida y el país.

En este contexto, se promueven los proyectos de ley HB 1341 y SB 1394 con el objetivo de cerrar el vacío legal que permite la comercialización masiva de este químico bajo la apariencia de insumos culinarios, una práctica que desata una crisis de salud pública entre los jóvenes del estado.

Vacío legal con sabor a golosina

Aunque la venta de óxido nitroso para uso recreativo constituye un delito en Florida, algunos comerciantes eluden la ley al etiquetar el producto como "cargas para crema batida".

Sin embargo, la presentación del producto en el mercado actual dista de los pequeños cartuchos plateados tradicionales utilizados en la repostería profesional.

Marcas populares distribuyen ahora el químico en tanques —algunos con capacidad superior a los 600 gramos— decorados con colores neón y sabores infantiles como "frambuesa azul", "fresa" o "algodón de azúcar".

Melanie Griffin, secretaria del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR), dijo que defiende la medida como una necesidad urgente para el ordenamiento comercial y la salud.

"Esta legislación no busca imponer cargas a los negocios que cumplen la ley", afirmó Griffin ante los medios.

"El objetivo radica en proteger a los licenciatarios respetables y a los operadores legales ante la competencia desleal de quienes ignoran las reglas y ponen en riesgo a nuestro público, especialmente a nuestra juventud", agregó.

Caso lamentable

La urgencia de esta legislación cobra fuerza tras tragedias recientes como la de Meg Caldwell, una joven de 29 años hallada sin vida en noviembre de 2024 a las afueras de una tienda de tabaco en Orlando.

Su hermana, Kathleen Dial, describió a Meg como una mujer vibrante y amante de los animales cuya vida se desmoronó por la adicción al gas.

"Una adicción al óxido nitroso nos la robó; primero ante la dependencia y una vez más cuando murió", relató Dial.

La familia Caldwell explicó que la víctima sufrió parálisis temporal en las piernas antes de su fallecimiento debido a la toxicidad del gas, pero la facilidad de acceso al producto en tiendas locales le impidió mantener la sobriedad.

Los defensores de la ley argumentan que al eliminar estos productos de las tiendas de conveniencia y limitar su venta a proveedores de suministros médicos y gastronómicos certificados, se añade una barrera crucial para proteger a los consumidores vulnerables.