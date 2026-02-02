lunes 2  de  febrero 2026
REFORMA

Legisladores de Florida toman medidas frente al óxido nitroso, el peligroso "gas de la risa"

Los proyectos de ley HB 1341 y SB 1394 pretenden erradicar la comercialización de botes de gas con sabores en establecimientos como ‘smoke shops’

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Freepik
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Legisladores estatales impulsan una estricta normativa durante la actual sesión legislativa para prohibir la venta de óxido nitroso en tiendas de tabaco y vapeo ante el alarmante aumento de casos de daños neurológicos severos y muertes en Florida y el país.

En este contexto, se promueven los proyectos de ley HB 1341 y SB 1394 con el objetivo de cerrar el vacío legal que permite la comercialización masiva de este químico bajo la apariencia de insumos culinarios, una práctica que desata una crisis de salud pública entre los jóvenes del estado.

Lee además
Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela
Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba. 
MEDIDAS

Congresistas de Florida celebran acciones a favor de la libertad en Cuba, "el fin está cerca"

Vacío legal con sabor a golosina

Aunque la venta de óxido nitroso para uso recreativo constituye un delito en Florida, algunos comerciantes eluden la ley al etiquetar el producto como "cargas para crema batida".

Sin embargo, la presentación del producto en el mercado actual dista de los pequeños cartuchos plateados tradicionales utilizados en la repostería profesional.

Marcas populares distribuyen ahora el químico en tanques —algunos con capacidad superior a los 600 gramos— decorados con colores neón y sabores infantiles como "frambuesa azul", "fresa" o "algodón de azúcar".

Melanie Griffin, secretaria del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR), dijo que defiende la medida como una necesidad urgente para el ordenamiento comercial y la salud.

"Esta legislación no busca imponer cargas a los negocios que cumplen la ley", afirmó Griffin ante los medios.

"El objetivo radica en proteger a los licenciatarios respetables y a los operadores legales ante la competencia desleal de quienes ignoran las reglas y ponen en riesgo a nuestro público, especialmente a nuestra juventud", agregó.

Caso lamentable

La urgencia de esta legislación cobra fuerza tras tragedias recientes como la de Meg Caldwell, una joven de 29 años hallada sin vida en noviembre de 2024 a las afueras de una tienda de tabaco en Orlando.

Su hermana, Kathleen Dial, describió a Meg como una mujer vibrante y amante de los animales cuya vida se desmoronó por la adicción al gas.

"Una adicción al óxido nitroso nos la robó; primero ante la dependencia y una vez más cuando murió", relató Dial.

La familia Caldwell explicó que la víctima sufrió parálisis temporal en las piernas antes de su fallecimiento debido a la toxicidad del gas, pero la facilidad de acceso al producto en tiendas locales le impidió mantener la sobriedad.

Los defensores de la ley argumentan que al eliminar estos productos de las tiendas de conveniencia y limitar su venta a proveedores de suministros médicos y gastronómicos certificados, se añade una barrera crucial para proteger a los consumidores vulnerables.

Temas
Te puede interesar

Sur de Florida lidera construcción de casas unifamiliares en EEUU, pero escasez de viviendas asequibles presiona alquileres

¿No más celulares en mano? Avanza en Florida proyecto que impone multas a conductores distraídos

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia