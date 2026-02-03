martes 3  de  febrero 2026
Florida reactiva batalla legal y ciudadana para llevar expansión de Medicaid a boleta electoral de 2028

Tras meses de obstáculos legales, coalición estatal retoma recolección de firmas y avanza en tribunales para garantizar acceso a atención médica de millones de floridanos

El Medicaid es uno de los programas para personas de bajos recursos.

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La organización Florida Decides Healthcare anunció que comenzó el 1 de febrero en todo el estado la recolección de firmas para llevar a la boleta electoral de 2028 una enmienda constitucional que permita la expansión de Medicaid en Florida, un esfuerzo que se relanza tras meses de interrupciones provocadas por cambios legislativos que endurecieron los requisitos para las iniciativas ciudadanas.

La campaña busca garantizar el acceso a servicios de salud a millones de residentes que actualmente se encuentran en el llamado “vacío de cobertura”, personas que ganan demasiado para calificar al Medicaid tradicional, pero no lo suficiente para costear un seguro privado, sostuvo la organización en un comunicado de prensa.

El relanzamiento incluye una estrategia de organización digital, mediante la cual los votantes podrán solicitar que se les envíe por correo una petición con sobre de retorno prepagado, facilitando su participación.

Un reinicio tras obstáculos legales

Según explicó la organización, el reinicio de la campaña se produce luego de la aprobación de una ley estatal que incrementó los costos de las peticiones, añadió nuevos trámites burocráticos y ralentizó el proceso de verificación de firmas, lo que, según los promotores, afectó directamente el derecho constitucional de los ciudadanos a impulsar iniciativas en la boleta.

Pese a ese escenario, Florida Decides Healthcare logró articular una coalición de más de 100 organizaciones comunitarias, que colaborarán en la difusión del enlace para solicitar las peticiones.

Los organizadores instaron a los ciudadanos a visitar el sitio web de la campaña para sumarse al proceso: https://www.floridadecideshealthcare.org

“Esta campaña siempre ha tratado de darle a los votantes de Florida una opción”, afirmó Mitch Emerson, director ejecutivo de la organización. “La gran mayoría de los floridanos apoya la expansión de Medicaid y, desde el 1 de febrero, volvemos a trabajar en comunidades de todo el estado para que sus voces sean escuchadas”.

Crisis de salud y vacío de cobertura

El relanzamiento ocurre en un contexto de profundización de la crisis de acceso a la salud, tanto a nivel nacional como en Florida. Tras recortes a los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), miles de residentes han perdido su cobertura del mercado de seguros, mientras que otros enfrentan primas que se han duplicado o triplicado, volviendo inaccesibles los planes para familias trabajadoras, adultos mayores, veteranos y cuidadores.

Florida cuenta actualmente con cerca de un millón de personas atrapadas en el vacío de Medicaid, y organizaciones de salud advierten que, de mantenerse la tendencia, uno de cada cinco residentes podría quedar sin seguro médico en el próximo año.

El frente judicial avanza

Paralelamente a la recolección de firmas, continúa el desafío legal contra la ley estatal que endureció los requisitos para las iniciativas ciudadanas.

El 9 de febrero comenzará el juicio federal del caso Florida Decides Healthcare v. Cord Byrd, con el que la organización busca revertir la normativa y restablecer el acceso pleno de los ciudadanos al proceso de democracia directa.

Amplio respaldo público

Las encuestas refuerzan el impulso de la iniciativa. Un sondeo realizado en junio de 2025 reveló que 67 % de los floridanos respalda una pregunta en la boleta para expandir Medicaid, incluyendo el 87 % de los demócratas, el 67 % de los independientes y una mayoría de los republicanos. Medidas similares han sido aprobadas en estados tradicionalmente conservadores cuando la decisión ha quedado en manos de los votantes.

Impacto económico y social

Según los organizadores, cada año que Florida se niega a expandir Medicaid, el estado rechaza miles de millones de dólares en fondos federales que podrían destinarse a hospitales locales, generación de empleos en el sector salud y mejoras en la atención médica, especialmente en comunidades rurales y desatendidas. En cambio, esos recursos se redistribuyen a otros estados, mientras Florida enfrenta costos crecientes, cierres hospitalarios y un acceso cada vez más limitado a la atención médica.

¿Qué propone la enmienda?

La expansión de Medicaid no está dirigida a los niños, que ya cuentan con mecanismos de cobertura como el Florida KidCare, sino a los padres y a los adultos sin hijos, los dos grupos que hoy quedan fuera del sistema de salud en Florida pese a tener ingresos insuficientes para costear un seguro privado.

La propuesta impulsada por Florida Decides Healthcare ampliaría la elegibilidad de Medicaid a adultos de 18 a 64 años con ingresos de hasta 138 % del nivel federal de pobreza (hasta 20.800 dólares al año para una persona), un grupo que podría incluir hasta 3,7 millones de floridanos. En la actualidad la cobertura en Florida es hasta el 120% del nivel federal de pobreza.

Para que la iniciativa llegue a la boleta electoral estatal de 2028, la campaña debe alcanzar las 891.500 firmas válidas de votantes registrados en Florida, hasta finales de 2027.

Con la recolección de firmas, el litigio en marcha y el trabajo comunitario, la organización asegura que seguirá elevando las historias de quienes hoy quedan fuera del sistema. “Los floridanos han dejado claro que quieren decidir”, sostienen los promotores, convencidos de que la batalla por la expansión de Medicaid apenas entra en una nueva fase.

[email protected]

