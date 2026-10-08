Autoridades proceden al segundo arresto por presunta red de peleas de gallos en Miami-Dade

MIAMI.- Las autoridades realizaron un segundo arresto este martes vinculado con una presunta operación de peleas de gallos que comenzó el sábado 3 de octubre y fue descubierta el domingo 4 en una finca de 10 acres del suroeste de Miami-Dade, donde fueron encontrados miles de ejemplares y equipos supuestamente utilizados en esa actividad ilegal.

Sergio Ruiz-Osorio, de 54 años y residente de Lehigh Acres, fue detenido el miércoles luego de que los investigadores inspeccionaran otra sección del terreno, situado cerca de la calle 51 y la avenida 122 del suroeste.

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En esa zona localizaron aproximadamente 125 gallos, 16 perros, tres gatos, además de cabras, tortugas y distintas aves, de acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Los detectives señalaron que las especies se encontraban en condiciones de abandono y aparentemente no tenían acceso a alimentos ni agua potable.

Durante la revisión, los agentes llamaron a un número telefónico colocado en un letrero de la propiedad. Ruiz-Osorio contestó, se identificó como dueño y explicó que estaba en Naples, pero que regresaría al lugar.

Cuando llegó fue detenido sin incidentes y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Miami-Dade Animal Services quedó a cargo de retirar los ejemplares ubicados en esa parte de la finca.

El acusado enfrenta un cargo por poseer animales destinados a enfrentamientos y otro por crueldad con intención de causar lesiones o la muerte. Ambos delitos tienen categoría de felonía.

La captura se produjo días después de que Carlos Rafael Lezcano, de 52 años, fuera señalado dentro del mismo expediente. La pesquisa continúa para determinar el alcance de la presunta red y la posible participación de más personas.