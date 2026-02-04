Avanza en Florida proyecto de ley HB 757 para permitir empleados armados en universidades

El proyecto de ley HB 757 permitiría portar armas de fuego a empleados y profesores de universidades de Florida.

MIAMI.— El proyecto de ley HB 757, que propone autorizar a determinados empleados y profesores de universidades y colegios estatales de Florida a portar armas de fuego tras recibir entrenamiento especializado, avanzó este 3 de febrero en la Cámara de Representantes en Tallahassee al ser aprobado de forma unánime por el Comité de Educación y Empleo, en respuesta al tiroteo ocurrido el año pasado en la Florida State University, donde murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas durante la sesión legislativa de 2025.

La propuesta legislativa extiende al nivel universitario el programa de “school guardians” -guardianes escolares- creado tras la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland.

SEGUNDA ENMIENDA Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

De aprobarse, los presidentes de cada institución postsecundaria podrán designar a empleados y miembros del claustro para que, tras un proceso de selección y entrenamiento, obtengan una licencia de porte oculto y puedan llevar armas dentro del campus.

Además, el proyecto contempla una serie de medidas complementarias de seguridad y prevención, entre ellas:

Promover el uso de la aplicación FortifyFL para reportar actividades sospechosas.

para reportar actividades sospechosas. Transferir registros relevantes sobre la conducta de estudiantes , incluidos informes de evaluación de amenazas y evaluaciones psicológicas, cuando estos pasen del sistema K-12 a universidades estatales.

Tipificar como delito grave de segundo grado disparar un arma a menos de 1.000 pies de una escuela durante horarios o actividades escolares, salvo en defensa propia o de terceros.

Exigir planes de respuesta ante atacantes activos, capacitación del personal para detectar y atender problemas de salud mental, equipos de manejo de amenazas y planes de reunificación posteriores a incidentes.

Quién lo patrocina y por qué

El HB 757 es patrocinado por la representante Michelle Salzman, republicana por Pensacola, quien aseguró que el texto recoge aportes de estudiantes, padres, profesores y personal universitario. “Este proyecto crea un mecanismo de prevención y respuesta como ningún otro; será un faro para la nación”, afirmó ante el comité.

Salzman relató que vivió de cerca el caos del tiroteo en FSU mientras cursaba un posgrado en política pública. “Estábamos recibiendo mensajes y videos en tiempo real sobre dónde estaba el tirador. Fue un momento muy duro; nos sentíamos impotentes”, dijo, al explicar la motivación personal detrás de la iniciativa.

Apoyos y argumentos a favor

Entre quienes respaldan la medida está el representante Alex Rizo, republicano por Hialeah, quien sostuvo que la seguridad escolar es un objetivo en constante evolución. “Es un blanco móvil; aprendemos de nuestros errores y debemos seguir avanzando”, señaló, aludiendo a oportunidades perdidas en previas iniciativas similares que no prosperaron.

Los defensores del proyecto argumentan que contar con personal entrenado y armado dentro del campus podría reducir tiempos de respuesta y disuadir ataques, especialmente en situaciones donde la policía tarda en llegar.

Objeciones y críticas

Los detractores advierten que introducir más armas en entornos educativos podría aumentar el riesgo de accidentes y generar confusión durante emergencias. Emily Stewart, profesora asistente de geología en FSU, recordó que tras el tiroteo del año pasado fue apuntada por agentes armados que aún buscaban a un posible segundo atacante. “¿Qué pasaría si un profesor sale al pasillo con un arma tras solo tres semanas de entrenamiento? ¿Cómo distinguiría la policía entre un agresor y un civil armado?”, cuestionó.

Trámite legislativo

El HB 757 aún debe pasar por el Comité de Presupuesto antes de llegar al pleno de la Cámara. En el Senado, una iniciativa similar —SB 896— todavía no ha sido considerada en comisión.

El otro frente: armas y el proyecto HB 133

Salzman, quien se define abiertamente como amante de las armas y firme defensora de la Segunda Enmienda, también copatrocina el proyecto legal HB 133, que busca reducir de 21 a 18 años la edad mínima para comprar armas de fuego en Florida. La propuesta modifica el estatuto de estatal para permitir que personas de 18 años adquieran armas legalmente, revirtiendo una restricción adoptada tras Parkland.

“Creo en el derecho a defenderme y en una milicia bien armada que devuelva el poder a la gente”, ha dicho Salzman en entrevistas, donde ha defendido tanto el porte abierto como el oculto y ha prometido insistir con la reducción de la edad mínima “una y otra vez” hasta lograr apoyo en ambas cámaras.

En conjunto, el avance del HB 757 y el impulso al HB 133 confirman que el debate sobre seguridad, armas y libertades individuales seguirá ocupando un lugar central en la agenda legislativa de Florida durante esta sesión en Tallahassee.

[email protected]