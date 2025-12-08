Avanza proceso judicial contra acusado del homicidio del El Taiger

MIAMI .— Este 8 de diciembre, a las 9 a.m., se realizó una nueva comparecencia en la corte de Miami-Dade relacionada con el caso por el homicidio del reguetonero cubano José Manuel Carvajal, más conocido como El Taiger , quien falleció en octubre de 2024 tras recibir un disparo en la cabeza.

El proceso se centra en Damián Valdez-Galloso, señalado por las autoridades como el presunto responsable del ataque. El acusado permanece detenido mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial.

En conversación con Diario Las Américas, Teresa Padrón, exmanager de Carvajal y quien desde el inicio del caso ha seguido de cerca el proceso y pide justicia, ofreció nuevos detalles sobre la sesión de este lunes.

“La próxima corte es el 22 de enero para un status check. El nuevo abogado de Damián aún no está preparado para comenzar el juicio”, precisó.

La comparecencia transcurrió con normalidad y no incluyó cambios en la acusación, pero confirmó que los abogados defensores continúan ajustando su estrategia. La vista de enero será crucial para determinar si el expediente está listo para avanzar hacia el juicio o si el calendario deberá extenderse nuevamente, agregó la entrevistada.

La muerte del intérprete de reconocidos temas musicales como La Historia o Habla Matador causó conmoción en la comunidad cubana y en la escena musical urbana, donde todavía se reclama un cierre judicial claro y respuestas definitivas sobre lo ocurrido.