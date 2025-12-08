lunes 8  de  diciembre 2025
POLÍTICA

Concluye votación anticipada en Miami-Dade con la mirada puesta en elecciones del martes

Las urnas para el sufragio adelantado cerraron el domingo en las municipalidades de Miami, Hialeah y Miami Beach con una participación moderada

Sede del ayuntamiento de Miami Beach, uno de los precintos habilitados para votación anticipada

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Votante acude a las urnas a ejercer su derecho al voto.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI. — El proceso de votación anticipada para las elecciones municipales en Miami, Hialeah y Miami Beach finalizó el domingo 7 en los centros habilitados, donde los electores acudieron para definir cargos clave antes de la jornada electoral definitiva de este martes.

Según el Departamento de Elecciones de Miami-Dade, en la ciudad de Miami los datos preliminares contabilizaban 14.226 boletas por correo, sumadas a una votación presencial de 7.478.

El acumulado total mostraba una inclinación partidista: 8.947 demócratas registrados ejercieron su derecho, frente 7.328 republicanos y 5.079 votantes sin afiliación política.

Por otro lado, la participación en Hialeah y Miami Beach refleja una tendencia histórica de baja afluencia en elecciones municipales.

Hialeah reportó 3.912 boletas por correo, lo que representa poco más del 8% de su electorado, mientras que Miami Beach procesó aproximadamente 3.575 votos por esta vía.

En cuanto a la votación presencial, la autoridad electoral reportó 969 votos en Hialeah, al tiempo que Miami Beach contabilizó 1.634. El voto republicano se disparó en Hialeah con 3.049 frente a 844 de los demócratas. En Miami Beach la tendencia fue a favor de los demócratas.

Estas cifras subrayan la importancia que tendrá la movilización del voto presencial el martes para inclinar la balanza en los distintos cargos en disputa. Es importante precisar que estas votaciones no son partidistas.

Contienda histórica

El foco principal de esta jornada electoral recae sobre la contienda por la alcaldía de Miami, la primera segunda vuelta municipal desde 2001.

La excomisionada demócrata Eileen Higgins y el exadministrador de la Ciudad, el republicano Emilio T. González, protagonizan un enfrentamiento que trasciende el ámbito local.

Higgins, quien lideró la primera vuelta con el 36% de los votos, busca convertirse en la primera alcaldesa demócrata de la ciudad en casi tres décadas, con una plataforma centrada en vivienda asequible y resiliencia climática.

En la orilla opuesta, González intenta consolidar el voto conservador tras recibir el respaldo del presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis.

Miami Beach y Hialeah

En Miami Beach, la disputa por el Grupo I de la Comisión mantiene un tono tenso tras una primera vuelta cerrada entre Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

Matteo-Salinas, funcionaria municipal de larga trayectoria que obtuvo el 23% de los votos iniciales, se enfrenta a la abogada Pardo Pope, quien logró el 20% con el apoyo de movimientos conservadores.

Mientras tanto, el Concejo municipal de Hialeah define dos escaños con candidatos de perfiles contrastantes.

El Grupo III presenta el duelo entre la coordinadora médica Jessica Castillo y Gelien Pérez, profesional del sector inmobiliario; paralelamente, el Grupo IV ofrece una competencia generacional singular entre William "Willy" Marrero, estudiante universitario de apenas 21 años, y el topógrafo Javier Morejón.

Jornada final

Con la etapa anticipada concluida, la atención se traslada al martes 9. Los centros de votación abrirán sus puertas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, reiteró que los votantes deben presentar una identificación vigente que incluya nombre, fotografía y firma para ejercer su derecho al voto.

El Departamento de Elecciones prevé divulgar los primeros resultados en línea aproximadamente a las 7:15 p.m. del martes.

