martes 16  de  diciembre 2025
Miami-Dade inaugura Oasis at Aventura, nuevo complejo de vivienda asequible para adultos mayores

El nuevo proyecto público-privado suma 95 apartamentos destinados a personas de 62 años en adelante, en medio de la crisis de vivienda que enfrenta el sur de Florida

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– En respuesta a la creciente crisis de vivienda en el sur de Florida, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, inauguró Oasis at Aventura, un nuevo complejo residencial de vivienda asequible para adultos mayores, ubicado en la ciudad de Aventura. El proyecto, desarrollado mediante una alianza público-privada, ofrece 95 unidades habitacionales destinadas a personas de 62 años o más, con ingresos entre el 25 % y el 60 % del ingreso medio del área, con el objetivo de garantizar estabilidad, dignidad y calidad de vida a uno de los sectores más vulnerables de la población.

En un marco de escasez de vivienda

La inauguración de Oasis at Aventura se produce en un contexto marcado por el aumento sostenido de los alquileres y la escasez de vivienda asequible en el condado Miami-Dade, una situación que afecta de manera particular a los adultos mayores con ingresos fijos. Durante el acto inaugural, la alcaldesa Levine Cava destacó el impacto social del proyecto y el compromiso del condado con soluciones habitacionales inclusivas.

“Nos sentimos orgullosos de celebrar la gran apertura de Oasis at Aventura, una nueva comunidad asequible con 95 hogares para nuestros adultos mayores. Este proyecto refleja nuestro compromiso de asegurar que todos puedan envejecer con dignidad, estabilidad y conexión”, expresó la alcaldesa.

Levine Cava también resaltó el rol comunitario de Alonzo Mourning, exestrella del Miami Heat y uno de los impulsores del proyecto. “Es grandioso que Alonzo Mourning utilizara la pasión que tiene desde la niñez y la pusiera en acción en favor de la comunidad. No solo para las personas mayores; él es también el fundador del Overtown Youth Center, que hace mucho por los jóvenes y las familias”, señaló, recordando el inicio de la construcción del edificio en febrero de 2024.

G76v_OqW0AA-MQ3
Características del proyecto

Oasis at Aventura está situado en un terreno de 1,2 acres, en el 18700 NE 25th Ave., y consiste en un edificio de ocho plantas diseñado específicamente para residentes de la tercera edad.

Datos clave del complejo:

  • Unidades: 95 apartamentos (96 según el diseño original del proyecto)
  • Edad mínima: 62 años
  • Ingresos elegibles: entre 25 % y 60 % del ingreso medio del área
  • Rango de alquileres: entre 484 y 1.161 dólares mensuales
  • Ubicación: Aventura, Miami-Dade

Los residentes tendrán acceso a múltiples comodidades, entre ellas una amplia sala comunitaria multiusos, gimnasio de última generación, centro de negocios, biblioteca, áreas de descanso y una terraza exterior equipada para actividades recreativas y sociales.

Alianza y financiamiento

El complejo es el más reciente proyecto conjunto entre Housing Trust Group (HTG) y AM Affordable Housing, una organización sin fines de lucro fundada por Alonzo Mourning. El financiamiento combinó recursos públicos y privados, incluyendo:

  • $21 millones en créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos
  • $19,3 millones en préstamo de construcción de JPMorgan Chase Bank
  • $4,3 millones de la Florida Housing Finance Corporation
  • $2,4 millones en préstamo del condado Miami-Dade

Un modelo frente a la crisis habitacional

Con Oasis at Aventura, las autoridades del condado y los desarrolladores buscan establecer un modelo replicable de vivienda asequible para adultos mayores, integrando diseño moderno, servicios comunitarios y alquileres accesibles.

El proyecto se suma a los esfuerzos del gobierno local para mitigar la crisis de vivienda y atender a una población que, en muchos casos, enfrenta dificultades para permanecer en sus comunidades debido al alto costo de vida.

