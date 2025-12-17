miércoles 17  de  diciembre 2025
Cómo aprovechar la inspección de vivienda para negociar un mejor precio en EEUU

La inspección no debe verse como un obstáculo, sino como una herramienta de protección y negociación

Enrique Urdaneta - autor
Diario las Américas | ENRIQUE URDANETA
Por ENRIQUE URDANETA

La inspección revela el estado real del inmueble, más allá de lo que se ve a simple vista. Desde fallas menores hasta daños estructurales, cada hallazgo puede transformarse en poder de negociación si se maneja correctamente.

1. Entiende el objetivo de la inspección

El propósito no es “aprobar o reprobar” la propiedad, sino identificar problemas que puedan afectar su valor o seguridad. Contrata un inspector certificado con experiencia en el tipo de casa que estás comprando. Pide un informe completo con fotos, comentarios y estimaciones de costos.

2. Revisa las áreas más críticas

Los compradores deben enfocarse en los sistemas clave:

  • Estructura y cimientos
  • Techo y drenaje
  • Electricidad y plomería
  • Aire acondicionado y calefacción (HVAC)
  • Presencia de humedad o moho

Un problema en cualquiera de estas áreas puede justificar un ajuste en el precio o una reparación antes del cierre.

3. Calcula el costo real de las reparaciones

Usa las observaciones del inspector como base para obtener cotizaciones reales. Así podrás presentar una solicitud de descuento sólida y justificada. No se trata de pedir una rebaja arbitraria, sino de mostrar datos concretos.

Ejemplo: si la inspección revela que el aire acondicionado debe reemplazarse y cuesta $7,000, puedes pedir al vendedor que asuma el costo o que reduzca el precio final en ese monto.

4. Prioriza los hallazgos importantes

No todos los problemas merecen negociación. Distingue entre lo cosmético (como pintura o grifos antiguos) y lo estructural o funcional, que sí impacta el valor. Céntrate en tres o cuatro puntos que realmente afecten la habitabilidad o el costo de mantenimiento.

5. Usa la información para mejorar los términos, no solo el precio

A veces el vendedor no puede reducir el valor, pero puede ofrecer alternativas:

  • Reparar los elementos antes del cierre
  • Cubrir parte de los costos de cierre
  • Incluir garantías adicionales o electrodomésticos

Negociar con flexibilidad suele ser más efectivo que exigir un descuento directo.

6. No olvides el “derecho a retiro”

En la mayoría de los contratos, el comprador tiene un período de contingencia posterior a la inspección. Si el informe revela problemas graves y el vendedor no coopera, puedes retirarte sin penalidad. Esto te protege de comprar una propiedad con riesgos ocultos.

7. Documenta todo por escrito

Cualquier acuerdo o reparación debe quedar plasmado en una addendum o en la revisión del contrato. Evita depender de promesas verbales; solo los documentos firmados son legalmente vinculantes.

8. Confía en tu agente

Un buen agente inmobiliario sabrá cómo presentar la información al vendedor sin romper la negociación. El tono correcto —profesional y basado en datos— puede mantener la transacción viva mientras consigues mejores condiciones.

Conclusión

La inspección no debe verse como un obstáculo, sino como una herramienta de protección y negociación. Aprovechar este proceso con estrategia puede marcar la diferencia entre pagar de más o cerrar un trato justo.

Recuerda: una buena negociación empieza con información sólida y asesoría experta.

Enrique Vicente Urdaneta

Consultor Inmobiliario | Engel & Völkers | EVU Luxury Homes

305.209.6418

[email protected]

evuluxuryhomes.com

YouTube: Viviendo en Florida

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada tiene fines educativos y no constituye asesoramiento legal, fiscal o financiero. Las condiciones del mercado pueden variar; se recomienda consultar con profesionales especializados antes de realizar cualquier inversión o compra inmobiliaria.

