Barcelona apuesta en Miami por el buen turismo

“Hemos cambiado la marca del turismo de Barcelona , pasando del clásico Visit Barcelona a un nuevo concepto que es el This is Barcelona (esto es Barcelona), con lo que contamos qué es Barcelona”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Mateu Hernández, director general de Turismo Barcelona.

“Entendemos que el turismo tiene que ser más que un sector que se autoalimente a sí mismo, sino un sector que ayude a la ciudad a progresar”, subrayó.

Colaboración que se entiende por turismo de calidad, que valore las riquezas socioculturales del destino, y apuntó: “Ayudar a otros sectores económicos, como los del talento, la economía, el conocimiento, la salud, la educación. A ser mejores gracias a la potencia que el turismo tiene en conexiones aéreas, para atraer inversión a Barcelona, para atraer talento, y también en clave de marca ciudad, de reputación de la ciudad afuera, que eso es lo que hace que haya gente cada vez más que quiera venir a Barcelona a trabajar e invertir”.

Entre los nuevos programas turísticos destaca la cultura, “a través de dos grandes iniciativas, que son Barcelona Art Season, que junta los grandes museos de la ciudad para poner en valor sus exposiciones, y Barcelona Apertura, que pone en valor la música clásica que hay en Barcelona”, explicó.

Hoy el aeropuerto de Barcelona cuenta con 14 conexiones diarias con Estados Unidos, incluyendo dos desde Miami, así como tiene unas 10 con Asia y el Medio Oriente.

“El reto es que esta conectividad intercontinental crezca. Y para crecer está sobre la mesa de los políticos la posible ampliación del aeropuerto, y nos consta que en los próximos meses la política tomará decisiones positivas al respecto”, anticipó.

Con una amplia delegación a la feria internacional de puertos y cruceros Seatrade, en Miami Beach, Puerto de Barcelona reportó más de tres millones de pasajeros en 2024, lo que supone un incremento mayor de 3.4% respecto a 2023.

De hecho, Barcelona figura entre los puertos de cruceros más concurridos del mundo. La estratégica localización en el mar Mediterráneo y su cercanía a importantes destinos en la zona favorece el desarrollo de las comunicaciones.

“Barcelona empezó temprano a entender que la industria de los cruceros era una industria importante. Tiene un puerto, una infraestructura muy competitiva para que los cruceros estén allí. El puerto, junto a las grandes navieras, está haciendo grandes inversiones. Hace una semana MSC Cruises abrió una nueva terminal y esto fortalece la posición del puerto”, destacó.

Hernández reconoció que el Mediterráneo “es una zona en el mundo muy atractiva, con un sector creciente como el de los cruceros. La gente quiere viajar en cruceros, visitar puertos y ciudades como Barcelona, lejos de las zonas de conflicto del Mediterráneo Oriental”.

En efecto, según datos del Puerto de Barcelona “casi un 60% de los viajeros procedentes de Estados Unidos que arriban al puerto barcelonés lo hacen para visitar la ciudad. Quieren conocer Barcelona, y eso también es un factor muy importante, Barcelona no es solo un puerto, es una ciudad que la gente quiere visitar y quiere visitar también cuando visita el Mediterráneo a través de un crucero”, recalcó.

Sobre recomendaciones para tener en cuenta cuando visite Barcelona, director general de Turismo propone “tener en cuenta la agenda de actividades culturales Art Season y visitar las edificaciones que diseñó Gaudí, incluyendo la Sagrada Familia que termina su torre más alta en 2026”.

También recomienda comer bien. “Barcelona no solo tiene el mejor restaurante del mundo (Disfrutar, según la respetada lista The World's 50 Best Restaurants 2024), sino que tiene una oferta extensísima de restaurantes de todas las categorías que son extraordinarios, complementado con una oferta de cócteles y de turismo del vino extraordinaria”.

Otra recomendación fundamental es la visita a museos. “Visitar alguno de los museos de autor que tiene Barcelona: Picasso, Miró, Tàpies, Dalí, que son joyas para visitar, tanto por sus colecciones permanentes como por sus exposiciones”, apuntó.

Consulte el portal VisitBarcelona.com para información detallada sobre el destino turístico y su puerto.