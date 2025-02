Bombero de Florida lucha contra enfermedad pulmonar y lidera el "Fight For Air Climb"

La 21 edición de “Fight For Air Climb” organizada por ña Asociación Americana del Pulmón se llevará a cabo el domingo 9 de marzo en el l oanDepot park, hogar de los Miami Marlins, en 501 Marlins Way, Miami, FL 33125 y las personas que deseen participar deben registrase en ClimbMiami.org .

FFAC2023-7.jpg Peter Berger con un grupo de bomberos participantes. Fight For Air Climb

Por la salud pulmonar

Berger, padre de tres hijos, descubrió el evento hace siete años mientras buscaba un reto físico significativo. Desde entonces, ha recaudado casi 150.000 dólares para la investigación y programas de salud pulmonar, liderando equipos de cadetes y estudiantes de EMS en ascensos para generar conciencia sobre el cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias.

“Pensé que era demasiado joven para tener EPOC”, expresó Berger. “Mi neumólogo me explicó que la infiltración de moho en los pulmones puede causar esta enfermedad en personas jóvenes. Ahora mi salud está bien, y casi nunca me falta el aire. Vivo con esta enfermedad, pero no me define”.

JeanetteHarrington.jpg Jeanette Harrington tras culminar su participación. Fight For Air Climb

Compromiso con la comunidad

Gracias a su esfuerzo, Berger fue reconocido en 2024 como el bombero con mayor recaudación de fondos en el país y miembro del año de la junta directiva de la Asociación Americana del Pulmón en el sur de Florida. Actualmente, es presidente del Miami Climb y ocupa el cargo de presidente de defensa en la Junta de Liderazgo del Sur de Florida de la organización.

Hernan Milan, presidente de la Junta de Liderazgo del Sur de Florida, destacó la importancia de su labor: “Peter ha sido clave en nuestro trabajo para lograr un futuro libre de enfermedades pulmonares. Su pasión y liderazgo han sido fundamentales en el Fight For Air Climb Miami”.

Fight For Air ClimbIMG_3012.jpeg Uno de los participantes en plena prueba Fight For Air Climb

Detalles del evento y cómo participar

Se espera la participación de cientos de personas de toda Florida, incluidos familiares, amigos, socorristas y equipos corporativos.

Registro: $35

Mínimo de recaudación: $100

Más información: ClimbMiami.org

El evento cuenta con el apoyo de patrocinadores locales como Memorial Cancer Institute, Joe DiMaggio Children’s Hospital, Amerant Bank, Economos Properties, Wilen Group, Alhambra Orchestra, NSU Florida, Vogelzang Law, Northstar Financial Planners y Enterprise Mobility Foundation, además de la colaboración de Kindred Hospitals a nivel nacional.

“No hay ascensor hacia la cura. Los invito a todos a unirse a nosotros en las escaleras”, concluyó Berger en su invitación a participar en el evento.