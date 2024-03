Bomberos de Hialeah obtienen por 40 años consecutivos la más alta clasificación en protección pública

El alcalde catalogó de histórica la alta puntuación alcanzada por el Departamento y el Centro de Emergencia del 911 y afirmó “que este resultado debería servir para cerrar las habladurías que existían sobre la eficiencia del Centro del 911. No se puede lograr una acreditación “Clase 1” si los operadores del 911 no hacen bien su trabajo”.

La Oficina de Servicios de Seguros (ISO, por sus siglas en inglés) utiliza la Clasificación de Protección Pública para medir la capacidad de un departamento de bomberos local de responder a los incendios. Para ello se vale de una calificación de 10 puntos. La “Clase 1" es la más alta y la "Clase 10” indica que no reúne todas las condiciones necesarias para garantizar la protección contra incendios de la comunidad.

Según Bovo, la acreditación de “Clase 1” tiene impacto en las primas de seguro de los residentes y los dueños de negocios de la ciudad, “quienes pueden recibir descuentos en sus contratos de seguro debido a esta acreditación”.

Efectivamente, la industria de seguros determina las tasas de las primas del seguro de las propiedades dentro de una comunidad, teniendo en cuenta la clasificación ISO.

Este es un reto de todos los departamentos que trabajaron junto con la administración. Debemos asegurar no solamente que logramos esta clasificación de “Clase 1”, sino debemos trabajar para sostenerla en el tiempo, sostuvo el edil.

En julio pasado, el concejal Bryan Calvo creó una gran polémica al decir que el Centro del 911 de Hialeah estaba descuidado, faltaba personal y que no se estaban respondiendo todas las llamadas de los residentes, por lo que solicitó una investigación. Como respuesta, el alcalde Bovo afirmó que la alarma del concejal era injustificada.

“Lo que se estaba señalando como problema era algo que afectaba a toda la industria, no era solo en la ciudad de Hialeah. Aunque siempre nuestra idea fue mejorar el sistema. Hacía falta mejor entrenamiento, más empleados, mejorar el salario y algunas mejoras tecnológicas que nos ayudan a contestar el teléfono más rápido; todo eso se hizo. Lo que más me preocupó fue aquella crítica que sostenía que no se estaban contestando las llamadas, porque eso sería caótico y realmente no estaba ocurriendo”, dijo Bovo.

Para lograr la máxima certificación posible se evaluó el nivel de preparación de los bomberos, el funcionamiento de los hidrantes y el desempeño del Centro de Emergencia del 911 de la ciudad. Solo el 1% de los departamentos del país obtiene tal nivel de certificación.

