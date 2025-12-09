martes 9  de  diciembre 2025
CONDENADO

Boris Arencibia condenado en Miami por red de medicamentos falsificados

El fallo emitido por la corte federal de Miami establece una pena de cinco años de prisión.

El empresario cubano Boris Arencibia, ex campeón de judo y promotor de conciertos, fue sentenciado tras ser encontrado culpable de dirigir una red dedicada a la distribución de medicamentos falsificados.

CAPTURA DE PANTALLA DE INSTAGRAM
Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- El empresario cubano Boris Arencibia, ex campeón de judo y promotor de conciertos, en el que se presentaban varios cantantes cubanos de reguetón, fue condenado tras ser hallado culpable de operar una red que distribuía medicamentos falsificados para pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, (VIH) y cáncer.

Durante el juicio, celebrado a finales de octubre de 2025, se reveló que Arencibia había obtenido más de 28 millones de dólares mediante la venta de fármacos adulterados. El reporte judicial señala que entre los productos fraudulentos se encontraban desde vitaminas, pastillas y hasta objetos totalmente inusuales presentados como tratamientos legítimos.

La investigación estuvo a cargo del Buró Federal de Investigaciones, conocido por sus siglas como FBI, la agencia responsable de perseguir delitos de alto impacto en Estados Unidos. También intervino la Administración de Alimentos y Medicamentos, identificada como FDA, encargada de supervisar y regular los medicamentos y productos destinados a la salud. Ambas instancias lograron documentar el crimen y desmantelar la operación.

De ser una figura conocida en el mundo de la farándula miamense, Boris Arencibia pasó a ocupar el banquillo de los acusados federales como autor intelectual de un esquema que puso en riesgo la salud de numerosos pacientes en Estados Unidos, sin importar las consecuencias que pudiera causarles.

La sentencia, dictada por un juez de la corte federal de Miami, lo condena a cinco años de prisión.

