Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

MIAMI .– Humberto Díaz Argüelles , veterano de la Brigada 2506 y expresidente de esa organización, falleció el sábado 17 de enero en el Baptist Hospital de Kendall, a la edad de 84 años, a consecuencia de complicaciones respiratorias, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno familiar.

Con su muerte, la comunidad del exilio histórico cubano pierde a uno de los protagonistas de la trascendental invasión de Bahía de Cochinos, ocurrida en abril de 1961.

Díaz Argüelles integró la Brigada 2506, conformada por alrededor de 1.400 exiliados cubanos entrenados con apoyo de Estados Unidos para intentar derrocar al entonces recién instaurado régimen de Fidel Castro. La operación, que se desarrolló en Playa Girón, terminó en derrota militar y derivó en la captura y posterior encarcelamiento de numerosos combatientes.

Tras su liberación y establecimiento en EEUU, numerosos integrantes de la Brigada 2506 se asentaron en el sur de la Florida, donde contribuyeron activamente a la vida cívica de la comunidad cubana.

En ese contexto, el veterano mantuvo una participación constante en actos conmemorativos y actividades organizadas por asociaciones de brigadistas, contribuyendo a preservar la memoria de la operación de Bahía de Cochinos y su significado para las nuevas generaciones.

En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506, recordó la vida y trayectoria de Humberto Díaz Argüelles desde una perspectiva personal y histórica.

“Humberto y yo éramos amigos desde la escuela primaria. Nos criamos juntos desde niños en Cuba. El Chino, como le decíamos los más allegados, estudió en el colegio La Salle. Fue un excelente nadador, jugador de béisbol, fútbol americano y, finalmente, un destacado remero. En el verano de 1960 integró el equipo ganador de las regatas náuticas en Santiago de Cuba, representando al Vedado Tennis Club. Fue ese mismo verano cuando salió hacia Estados Unidos y poco después ingresó al campamento de entrenamiento en Guatemala. Tenía apenas 18 años”.

Montalvo explicó que Humberto formó parte del grupo de morteros del Batallón 2, uno de los 81 combatientes especializados que desempeñaron un rol clave durante la operación militar.

“En la invasión desembarcó desde el barco Houston por Playa Larga. Los morteros de su grupo fueron decisivos en la batalla de La Rotonda, la más grande de Bahía de Cochinos, logrando detener tres avances de las tropas comunistas”.

Tras quedarse sin municiones, recuerda que ambos se internaron en el monte y fueron capturados. Permanecieron dos años detenidos en Cuba.

"Estuve preso con él. En la cárcel siempre mantuvo una actitud positiva; era el más entusiasta. Nunca cedimos. Recuerdo que una vez, junto a Rafael Pelkins, nos pusieron frente a un pabellón de fusilamiento y les mostramos el dedo a los sicarios castristas".

Luego de su excarcelación y regreso al país, cursó estudios universitarios en la Universidad de Miami (UM), trabajó para la Dade Aviation Network (DAN), residió un tiempo en Venezuela y, durante más de dos décadas, mantuvo una participación activa y sostenida dentro de la Brigada 2506.

En 2016 asumió la presidencia de la institución, período durante el cual fortaleció los vínculos institucionales con el presidente Donald Trump, a quien invitó a visitar la sede de la asociación en La Pequeña Habana, un hecho considerado memorable por sus integrantes.

“Fue instrumental en ese acontecimiento. Lo que más lamento es que no haya podido ver y disfrutar la inauguración del nuevo edificio de la Brigada, un proyecto por el que trabajó incansablemente hasta sus últimos días”, añadió Montalvo. “Falleció rodeado de familiares y amigos. Fue un hombre extremadamente amable, considerado un amigo leal para todos los que tuvimos el privilegio de compartir su vida”, concluyó.

Organizaciones del exilio y allegados han comenzado a expresar mensajes de condolencia y reconocimiento, resaltando la importancia de preservar la memoria histórica de quienes participaron en aquel episodio clave de la historia contemporánea de Cuba, así como el compromiso que mantuvo Humberto Díaz Argüelles a lo largo de su vida con la causa de la libertad de la Isla.

Los servicios a su memoria se realizarán el próximo lunes con una misa en la iglesia St. Raymond Catholic Church, ubicada en 3475 SW 17th Street, en Miami. El sepelio será de carácter privado y tendrá lugar en el pabellón de la Brigada 2506, según informó su entorno cercano.