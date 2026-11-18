MIAMI. — Las escuelas públicas y las oficinas del distrito de Broward permanecerán cerradas este miércoles debido al mal tiempo y las inundaciones registradas durante la noche, mientras Palm Beach mantiene las clases y justificará las ausencias de estudiantes que no puedan trasladarse de forma segura.

La suspensión en Broward también abarca los programas de cuidado antes y después del horario escolar, las actividades extracurriculares y los eventos organizados por el distrito. Las autoridades indicaron que continuarán evaluando las condiciones y ofrecerán información durante la jornada sobre las operaciones del jueves.

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La decisión se produjo después de varias rondas de aguaceros que dejaron calles y estacionamientos anegados, además de vehículos varados en distintos sectores del sur de Florida. Los problemas de acceso se suman al riesgo de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

Palm Beach justificará las ausencias

En Palm Beach, el distrito anunció que sus escuelas y oficinas abrirían este miércoles, aunque pidió a las familias valorar las condiciones de sus vecindarios antes de salir de casa.

Sean Cooley, responsable de Comunicaciones y Matrícula, explicó en un comunicado difundido el martes por la noche que los padres conocen mejor las dificultades alrededor de sus viviendas y deben mantener a sus hijos en casa si no pueden llevarlos al plantel con seguridad.

El funcionario precisó que las ausencias relacionadas con el tiempo serán justificadas. La medida permite atender situaciones locales sin suspender las operaciones de todo el distrito, que continúa bajo vigilancia por inundaciones.

En Miami-Dade, entretanto, no se había confirmado un cierre general de las escuelas públicas al corte informativo de las 7:09 a. m. Las familias deben revisar las comunicaciones del distrito y de cada centro educativo ante posibles cambios o dificultades específicas de acceso.

Más lluvia sobre terrenos saturados

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó en un aviso emitido a las 12:42 a. m. que el radar estimaba acumulaciones de entre ocho y once pulgadas en sectores del sur de Broward. Esas cantidades corresponden a áreas determinadas y no describen una precipitación uniforme en todo el condado.

La vigilancia por inundaciones continúa hasta el jueves por la noche en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Las autoridades advierten que nuevas lluvias pueden provocar anegamientos en zonas urbanas, terrenos bajos y lugares con drenaje deficiente.

Asimismo, St. Lucie, condado de la costa este de Florida, al norte de Palm Beach, cerró sus escuelas y oficinas este miércoles por la posibilidad de precipitaciones importantes sobre terrenos ya saturados. Allí también quedaron cancelados los programas de cuidado y las actividades posteriores a las clases.

En Martin, las escuelas permanecen abiertas, pero se cancelaron actividades extracurriculares, según la información regional publicada esta mañana. Las decisiones varían entre distritos y no constituyen una suspensión general de la enseñanza en el sur de Florida.