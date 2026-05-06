Buscan a dos hombres por cadena de robos dentro de vehículos en Pembroke Park

PEMBROKE PARK. - El Departamento de Policía de Pembroke Park (PPPD) difundió imágenes de vigilancia para tratar de identificar a dos hombres señalados como presuntos responsables de múltiples robos dentro de vehículos en un complejo de apartamentos del área.

De acuerdo con las autoridades, los hechos fueron descubiertos el martes cuando oficiales acudieron a la cuadra 4000 de la avenida 52 al suroeste de esa localidad tras recibir reportes relacionados con automóviles vandalizados.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron al menos seis vehículos con las ventanas traseras destruidas y signos de haber sido registrados.

Las grabaciones de seguridad muestran a dos individuos vestidos completamente de negro mientras se desplazaban por el estacionamiento del complejo residencial. Según la policía, uno de ellos aparentemente llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas.

Investigadores creen que el caso podría estar relacionado con al menos otros tres incidentes similares reportados recientemente en la zona, lo que ha elevado la preocupación entre residentes del sector.

Las autoridades no han precisado qué objetos fueron sustraídos de los vehículos afectados ni si existen detenidos vinculados con la investigación.

El PPPD pidió colaboración de la comunidad para intentar identificar a los sospechosos y avanzar en el expediente.

Cualquier persona con información puede comunicarse con las autoridades al 954-374-8639.