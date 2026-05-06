miércoles 6  de  mayo 2026
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Cita coordinada por Instagram termina en investigación por robo en Miami

La policía asegura que el encuentro ocurrió en un condominio de lujo ubicado en Edgewater, donde otras dos mujeres habrían participado en el asalto y en impedir que el hombre abandonara el lugar

Nicole Cano, de 30 años.

Nicole Cano, de 30 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Una mujer del sur de Florida enfrenta cargos criminales luego de ser acusada de participar en un presunto robo ocurrido dentro de un apartamento de lujo en Miami, tras contactar previamente a la víctima mediante la red social Instagram.

La acusada fue identificada por autoridades como Nicole Cano, de 30 años, quien enfrenta cargos de privación ilegal de la libertad y robo por arrebato, según registros judiciales de Miami-Dade.

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De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió el pasado 11 de abril en el edificio residencial Paraiso Bayviews, ubicado en el 501 NE 31st St Miami, FL 33137

El reporte policial señala que el perjudicado había mantenido contacto previo con Cano a través de la plataforma digital mencionada y ambos acordaron encontrarse en el apartamento del hombre para compartir tragos.

El relato ofrecido a detectives, revela que la situación cambió una vez que se encontraban dentro de la residencia. El hombre aseguró que mientras observaba la vista desde el balcón, dos mujeres salieron inesperadamente de una habitación del inmueble.

La investigación sostiene que, poco después, las tres agresoras comenzaron a exigir dinero y presuntamente evitaron que el sujeto abandonara el apartamento.

El afectado indicó que durante un forcejeo logró escapar mientras pedía ayuda, aunque denunció que durante el incidente le arrebataron un dije de oro en forma de cruz valorado en aproximadamente 300 dólares.

Cano fue entrevistada por detectives de la Policía de Miami (MDP) y según el informe, admitió haber coordinado el encuentro con el denunciante, pero negó haber participado en el presunto robo o en la retención del hombre dentro del apartamento.

Las autoridades arrestaron a la mujer y un juez le fijó una fianza de 7,500 dólares.

Hasta el momento, la policía no ha informado si las otras dos participantes mencionadas en el caso han sido identificadas o detenidas.

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