Condenan a 17 años de prisión a joven procesada como adulta por la muerte de su novio en Miami

MIAMI. - Un tribunal de Miami sentenció a 17 años de prisión a Jahara Malik, la joven que se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su novio adolescente en un caso que generó amplia atención pública en el sur de Florida.

La acusada, actualmente de 18 años, fue procesada como adulta debido a la gravedad de los hechos, ocurridos el 20 de diciembre de 2024, cuando tenía 17 años.

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De acuerdo con la investigación, el incidente se produjo tras una discusión entre Malik y Yahkeim Lollar, también de 17 años, en el garaje del edificio residencial donde vivían.

Detectives señalaron que el adolescente recibió una herida de arma blanca en el pecho. La lesión atravesó varias capas de ropa y alcanzó el corazón, según los hallazgos forenses presentados durante el proceso judicial.

En marzo de este año, Malik se declaró culpable sin alcanzar un acuerdo con la fiscalía, dejando en manos de la jueza la decisión sobre la condena final.

Durante la audiencia de sentencia, el tribunal evaluó tanto la severidad del crimen como elementos relacionados con antecedentes de violencia y el contexto expuesto por las partes durante el caso.

Aunque la familia de la víctima había solicitado la pena máxima de 30 años, la jueza finalmente impuso una condena de 17 años de prisión.

El caso provocó fuertes reacciones desde finales de 2024 y volvió a colocar sobre la mesa discusiones relacionadas con la violencia juvenil, los conflictos entre adolescentes y el procesamiento de menores de edad como adultos en delitos graves.

El veredicto pone fin a uno de los procesos criminales más seguidos en Miami en los últimos meses, marcado por el impacto emocional entre familiares y allegados de ambas partes.