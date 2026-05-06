miércoles 6  de  mayo 2026
CASO JUDICIAL

Condenan a 17 años de prisión a joven procesada como adulta por la muerte de su novio en Miami

Jahara Malik admitió su responsabilidad en el apuñalamiento mortal de Yahkeim Lollar, ocurrido en diciembre de 2024 en el garaje del edificio donde ambos residían

Jahara Malik, responsable en este caso.

Jahara Malik, responsable en este caso.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Un tribunal de Miami sentenció a 17 años de prisión a Jahara Malik, la joven que se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su novio adolescente en un caso que generó amplia atención pública en el sur de Florida.

La acusada, actualmente de 18 años, fue procesada como adulta debido a la gravedad de los hechos, ocurridos el 20 de diciembre de 2024, cuando tenía 17 años.

Lee además
Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.
SUCESO

Investigan en Fort Lauderdale violento incidente que dejó a un peatón entre la vida y la muerte
Imagen referencial de agentes del FBI en una operación.
OPERATIVO FEDERAL

FBI desarrolla operativo en el noroeste de Miami y mantiene bajo reserva detalles del caso

De acuerdo con la investigación, el incidente se produjo tras una discusión entre Malik y Yahkeim Lollar, también de 17 años, en el garaje del edificio residencial donde vivían.

Detectives señalaron que el adolescente recibió una herida de arma blanca en el pecho. La lesión atravesó varias capas de ropa y alcanzó el corazón, según los hallazgos forenses presentados durante el proceso judicial.

En marzo de este año, Malik se declaró culpable sin alcanzar un acuerdo con la fiscalía, dejando en manos de la jueza la decisión sobre la condena final.

Durante la audiencia de sentencia, el tribunal evaluó tanto la severidad del crimen como elementos relacionados con antecedentes de violencia y el contexto expuesto por las partes durante el caso.

Aunque la familia de la víctima había solicitado la pena máxima de 30 años, la jueza finalmente impuso una condena de 17 años de prisión.

El caso provocó fuertes reacciones desde finales de 2024 y volvió a colocar sobre la mesa discusiones relacionadas con la violencia juvenil, los conflictos entre adolescentes y el procesamiento de menores de edad como adultos en delitos graves.

El veredicto pone fin a uno de los procesos criminales más seguidos en Miami en los últimos meses, marcado por el impacto emocional entre familiares y allegados de ambas partes.

Temas
Te puede interesar

Conferencia en FIU pone foco en Cuba, Venezuela y riesgos estratégicos para América Latina

Cita coordinada por Instagram termina en investigación por robo en Miami

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump anuncia pausa temporal del operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
CONFLICTO

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Michael Álvarez, presunto acusado en el caso.
BAJO INVESTIGACIÓN

Maestro en Homestead acusado de sellar con cinta adhesiva la boca de un estudiante

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
INCOMPRENSIBLE

Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales

Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026.  
ALERTA

Avión que llevaba a infectados por hantavirus se ve obligado de aterrizar en Canarias

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes