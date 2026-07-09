jueves 9  de  julio 2026
AGRESIÓN

Buscan a hombre que atacó con un bate a una madre y a su hijo autista de 12 años en Fort Lauderdale

Las autoridades difundieron imágenes del presunto agresor, quien permanece prófugo. Madre e hijo sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FORT LAUDERDALE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Las autoridades de Fort Lauderdale buscan a un hombre señalado de atacar con un bate o un objeto contundente a una madre y a su hijo de 12 años mientras caminaban por un vecindario de la ciudad, un hecho ocurrido a plena luz del día y captado por cámaras de vigilancia.

El incidente se registró alrededor de las 7:30 a.m. del martes en la cuadra 1000 de Northwest Fifth Avenue. De acuerdo con la investigación, el individuo se acercó de forma repentina a ambas personas, las golpeó y escapó antes de que los agentes llegaran a la zona.

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Las imágenes de seguridad divulgadas por el Departamento de Policía muestran al presunto agresor aproximándose a las víctimas y alejándose de la escena instantes después. Al momento del ataque vestía una camiseta roja y pantalones cortos.

Los investigadores informaron que el menor presentó una lesión superficial en el rostro, mientras que la mujer sufrió una laceración en la parte posterior de la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital con lesiones que no comprometían sus vidas y posteriormente recibieron el alta médica.

De acuerdo con el relato de la mujer, el niño tiene autismo y no es verbal. También aseguró que el agresor intentó golpearlo primero y que ella resultó herida al intervenir para protegerlo.

El responsable continúa sin ser identificado y la búsqueda permanece activa. El Departamento de Policía de Fort Lauderdale pidió a cualquier persona que tenga información sobre el caso comunicarse con la agencia o con Broward Crime Stoppers al 954-493-TIPS.

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