Reventa de viviendas cae en junio, pero aumenta respecto a igual período de 2025

La venta de vivienda usada cayó en junio en Estados Unidos más de lo esperado por los analistas, debido a la combinación de altos precios y tasas de interés elevadas. Sin embargo, en términos interanuales, las ventas crecieron 2,8%.

En proyección anual (la estimación a 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición), las ventas se ubicaron en 4,09 millones de unidades, según los datos publicados el jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

El volumen es inferior al anticipado por los analistas, que esperaban 4,2 millones de transacciones, según el consenso publicado por MarketWatch.

"Los movimientos mensuales al alza y a la baja del mercado, provocados por las fluctuaciones de los tipos (de interés) de las hipotecas y los precios de las propiedades, muestran la moderación de los compradores respecto a la situación actual", señaló en el comunicado el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun.

La tasa de interés para hipotecas a 30 años, la más popular en Estados Unidos, se ubica actualmente en 6,43% en promedio, según los datos actualizados al 2 de julio por la agencia de refinanciación Freddie Mac.

FUENTE: Con información de AFP.