jueves 9  de  julio 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Cinco heridos tras violento choque en West Little River; video captaría a uno de los ocupantes huyendo

De acuerdo con un reportaje de Telemundo 51, el accidente dejó cinco heridos. La Policía aún no confirma si el hecho estuvo relacionado con una persecución

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un accidente de tránsito ocurrido en West Little River dejó cinco lesionados. Un video difundido posteriormente captaría a uno de los ocupantes mientras huía del lugar, según un reportaje publicado por Telemundo 51.

El hecho se produjo en la intersección de la 84 calle y la 18 avenida del noroeste, donde cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos que quedaron parcialmente atrapadas en el automóvil en el que viajaban, informó Miami-Dade Fire Rescue (MDFR), de acuerdo con el reporte.

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Los equipos de emergencia lograron liberar a los ocupantes atrapados y trasladaron a todos los lesionados a hospitales del área para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

El video difundido por el canal local muestra a uno de los ocupantes saliendo de uno de los automóviles involucrados y saltando la cerca de una vivienda antes de alejarse del lugar.

Un testigo declaró a la estación de televisión que el accidente habría sido consecuencia de una persecución policial.

“Bueno, lo único que sé es lo que me dijeron: que era una persecución policial y que chocó contra este auto de aquí. Eso es básicamente todo lo que sé”, relató el testigo. “Era una persecución a alta velocidad y golpeó a una persona inocente que iba de camino a su casa”.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado esa versión y la investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

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