Cinco heridos tras violento choque en West Little River; video captaría a uno de los ocupantes huyendo

MIAMI.- Un accidente de tránsito ocurrido en West Little River dejó cinco lesionados. Un video difundido posteriormente captaría a uno de los ocupantes mientras huía del lugar, según un reportaje publicado por Telemundo 51.

El hecho se produjo en la intersección de la 84 calle y la 18 avenida del noroeste, donde cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos que quedaron parcialmente atrapadas en el automóvil en el que viajaban, informó Miami-Dade Fire Rescue (MDFR), de acuerdo con el reporte.

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Los equipos de emergencia lograron liberar a los ocupantes atrapados y trasladaron a todos los lesionados a hospitales del área para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

El video difundido por el canal local muestra a uno de los ocupantes saliendo de uno de los automóviles involucrados y saltando la cerca de una vivienda antes de alejarse del lugar.

Un testigo declaró a la estación de televisión que el accidente habría sido consecuencia de una persecución policial.

“Bueno, lo único que sé es lo que me dijeron: que era una persecución policial y que chocó contra este auto de aquí. Eso es básicamente todo lo que sé”, relató el testigo. “Era una persecución a alta velocidad y golpeó a una persona inocente que iba de camino a su casa”.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado esa versión y la investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.