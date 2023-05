Cancelan desfile LGBTQ+ tras ley de DeSantis

MIAMI.- Tampa Pride, organizador de uno de los desfiles de mayor confluencia de público de la comunidad LGBTQ + en Florida, anunciaron la cancelación de su evento Pride on the River, lo que ha generado sorpresa y desilusión entre quienes apoyan este tipo de celebraciones.

Una de estas medidas busca penalizar a las empresas que permitan que los niños asistan a "actuaciones en vivo para adultos", como los espectáculos de drag.

Las razones

La organización Tampa Pride comunicó que su elección de cancelar Pride on the River fue "explicada en detalle " en una publicación en Facebook.

En esta declaración, Carrie West, presidenta de Tampa Pride, expresó su preocupación por la comunidad LGBTQ+ y llamó a la acción para manifestar su descontento frente a las medidas promulgadas desde Tallahassee.

Según West, es crucial que todos los floridanos se unan para proteger las vidas y los derechos de las personas LGBTQ+.

La cancelación del evento es una forma de protesta y una muestra de solidaridad, de acuerdo con sus declaraciones.

“Al final, no queríamos correr ningún riesgo”, dijo West.

Este festival, que se celebra en septiembre, atrae a entre 15.000 y 20.000 visitantes al área de Riverwalk y Armature Works.

Ante la falta de un espacio adecuado para llevar a cabo el evento sin violar las nuevas leyes, los organizadores se vieron obligados a cancelarlo, acorde con lo explicado.

El Pride on the River del año pasado, el 24 de septiembre, incluyó eventos como un desfile de botes de diversidad, espectáculos de fuegos artificiales, almuerzos de arrastre y presentaciones en vivo.

Las nuevas leyes

La promulgación de la ley SB 1438 por parte del gobernador DeSantis ha sido un factor determinante en la cancelación de Pride on the River.

Esta normativa, firmada en la Escuela Cristiana de Cambridge en Tampa, responsabiliza a las empresas “si el establecimiento admite a un niño en una presentación en vivo para adultos”.

Además, prohíbe la atención de cambio de género para menores, restringe la discusión de pronombres personales en las escuelas y obliga a las personas a usar ciertos baños.

En ese contexto, la Administración DeSantis presentó una denuncia contra el hotel Hyatt Regency Miami por organizar un evento de "Drag Queen Christmas" en diciembre, bajo el criterio de que permitieron que menores asistieran al espectáculo.

Esta denuncia busca revocar la licencia de licor del hotel y ha sido vista por muchos como un intento de censurar y restringir la libertad de expresión de la comunidad LGBTQ+.

Impacto de las nuevas normas

La cancelación de Pride on the River ha generado preocupación en la comunidad LGBTQ+ no solo en Tampa, sino también en otros condados del Estado del Sol.

Este evento se presenta como una celebración que promueve la diversidad, la inclusión y la aceptación.