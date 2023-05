Demócratas de Florida rechazan leyes "antigay" de DeSantis

En la declaración, publicada este miércoles 17 de mayo en la web oficial del Senado, Lauren Book, líder demócrata senatorial afirmó los siguiente: “A una sociedad que luchó arduamente por el progreso y la igualdad estos proyectos de ley nos hacen retroceder varios pasos. Ser gay o trans no es perverso. No es peligroso. Lo peligroso es la discriminación legalizada hoy.”

Book afirmo que los proyectos son hipócritas y van en contra de los valores declarados de los republicanos electos. Dicen que confían en los maestros, pero los acusan de adoctrinamiento. Dicen defienden los derechos de los padres, pero solo el derecho de los padres con los que están de acuerdo. Dejen que los floridanos vivan sus vidas libremente, en igualdad de condiciones y sin interferencia gubernamental indebida y discriminatoria”.

La senadora Geraldine Thompson, demócrata por Orlando, sostuvo que “la expansión de la ley Dont say Gay requiere abre un abismo entre estudiantes y maestros. Los maestros no darán respuestas a las preguntas que los estudiantes tengan sobre orientación sexual y los estudiantes buscarán información de otras fuentes que generalmente están mal informadas o no son confiables. Los estudiantes confiarán en la televisión, las redes sociales y sus compañeros para obtener información que deberían poder recopilar de maestros confiables. Si realmente promovemos los derechos de los padres, dejemos que los padres decidan qué es lo mejor para sus hijos en relación con los tratamientos de afirmación de género”.

Por su parte, el senador demócrata Víctor Torres indicó que “estos proyectos de ley son mezquinos, innecesarios y no impedirán que las personas sean homosexuales o trans. Lo que harán es ponerles un blanco en la espalda e incrementarán los casos de bullying y suicidios de los floridanos LGBTQ+. Además, pondrán en peligro a personas como mi nieta. En vez de esto, deberíamos enseñar y legalizar la tolerancia y no el odio”.

En este contexto, la senadora demócrata Shevrin Jones de Miami Gardens afirmó que, “en el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, que tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la violencia, la discriminación y la represión contra las comunidades LGBTQ+, es vergonzoso que el gobernador DeSantis decidiera promulgar precisamente hoy legislaciones que erosionan los derechos y libertades de los floridanos.

Más adelante, Shevrin dijo que “los continuos ataques a la comunidad LGBTQ+ y a los jóvenes están en el centro de las prioridades de DeSantis, y totalmente fuera de sintonía del lugar donde se encuentran los floridanos en estos temas”.

Los verdaderos líderes, concluyó Shevrin, "velan por la seguridad y el bienestar de todas las personas, no solo de algunas. El pueblo de Florida espera resultados y buenas acciones de los funcionarios electos y no división y ataques a nuestras libertades”.

La nueva ley de Florida prohíbe a menores de edad que experimenten la llamada disforia de género que reciban hormonas bloqueadoras, tratamientos de cambio de género y que sean intervenidos quirúrgicamente, hasta la edad de 18 años.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce