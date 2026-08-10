lunes 10  de  agosto 2026
PERSECUCIÓN POLICIAL

Capturan a sospechoso tras disparos contra agentes durante fuga en Miami-Dade

El operativo comenzó en Miami Gardens y concluyó en Opa-locka. Un oficial estuvo involucrado en un choque

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre vinculado con un caso por delito grave fue arrestado la mañana de este lunes después de presuntamente abrir fuego contra las fuerzas del orden durante una persecución entre Miami Gardens y Opa-locka.

La movilización comenzó en la primera ciudad, donde la Policía seguía al individuo por razones que todavía no han sido reveladas.

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Oficiales de Opa-locka se incorporaron al despliegue cuando el automóvil avanzó hacia esa jurisdicción.

Durante el trayecto, el fugitivo habría disparado contra las unidades que lo seguían. Las autoridades no precisaron cuántas detonaciones se produjeron ni si algún proyectil alcanzó los carros oficiales.

Imágenes tomadas después de la captura muestran un orificio en el cristal trasero del vehículo utilizado por el implicado. Los investigadores aún no han explicado cómo se originó ese daño.

La huida terminó cerca de la calle 107 y la avenida 17 del noroeste, donde el conductor descendió e intentó escapar a pie.

Los uniformados lograron ponerlo bajo custodia poco después, sin que se reportaran nuevos incidentes.

En medio del operativo, un miembro del Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD) estuvo involucrado en una colisión en el área de la avenida 22 y la calle 135 del noroeste.

Equipos de emergencia acudieron al lugar, aunque no se ha informado si sufrió lesiones ni cuántos automóviles estuvieron implicados.

La identidad del arrestado permanece sin divulgar. Tampoco se conocen las acusaciones que enfrentará ni el hecho que originó su búsqueda.

Ambas corporaciones continúan las pesquisas para reconstruir el recorrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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