Buscan a joven que salió de una residencia asistida en Miami-Dade

MIAMI .- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) solicitó ayuda de la comunidad para encontrar a Gina Harrison, una joven considerada vulnerable cuyo paradero se desconoce desde la noche del sábado 8 de agosto.

Harrison fue vista por última vez alrededor de las 9:15 p.m. en una residencia asistida ubicada en la cuadra 15100 de la calle 141 del suroeste del condado.

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Según el reporte, mantuvo una discusión verbal con otra residente y posteriormente abandonó el establecimiento por una ventana frontal.

Desde entonces no ha establecido contacto con sus allegados y podría necesitar asistencia.

La alerta indica que ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, discapacidad intelectual leve y depresión. Estos antecedentes fueron divulgados por MDSO como parte de los elementos que incrementan la preocupación por su seguridad.

La mujer mide aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas, pesa cerca de 180 libras, tiene ojos marrones y lleva el cabello corto con rastas.

Al momento de desaparecer vestía una chaqueta blanca, camiseta Reebok negra y roja, pantalones cortos del mismo tono, zapatos oscuros y una mochila.

Quienes conozcan su ubicación o posean datos relacionados con el caso pueden comunicarse con la Oficina de Víctimas Especiales al 305-715-3300.

También está disponible la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS (8477).

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían anunciado su localización.