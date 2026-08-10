lunes 10  de  agosto 2026
VIOLENCIA

Ataque armado en Hollywood termina con dos víctimas y un sospechoso detenido

Cameron Alexander, de 39 años, fue arrestado después de que dos personas fueran encontradas baleadas en Plunkett Street

Imagen referencial de la Policía de Hollywood en la escena de una investigación.

Imagen referencial de la Policía de Hollywood en la escena de una investigación.

POLICÍA DE HOLLYWOOD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una intervención policial durante la madrugada del domingo terminó con la detención de un hombre y la apertura de un expediente que incluye dos acusaciones de asesinato premeditado en Hollywood.

Los oficiales acudieron a la cuadra 5300 de Plunkett Street tras recibir una alerta sobre un posible tiroteo. Al llegar, encontraron a dos personas heridas de bala y solicitaron asistencia médica.

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Ambas fueron trasladadas a un hospital. La Policía no ha divulgado sus identidades ni ha precisado cómo evolucionó su estado de salud después del ingreso.

El sospechoso fue identificado como Cameron Alexander, de 39 años. Los registros judiciales muestran siete imputaciones en su contra.

Además de los dos cargos de asesinato premeditado, afronta uno por posesión de un arma de fuego o municiones por parte de una persona que tenía prohibido portarlas.

El expediente también contempla asalto agravado con intención de cometer un delito grave, dos señalamientos relacionados con tentativa o solicitud para delinquir y resistencia u obstrucción a un oficial sin violencia.

La información disponible no establece qué vínculo existía entre Alexander y las víctimas. Tampoco permite determinar el motivo del ataque ni las circunstancias que antecedieron a los disparos.

Los investigadores no han confirmado si recuperaron el arma utilizada o cómo se produjo la captura del acusado.

El reporte preliminar indicó que las dos personas baleadas fueron llevadas a un centro médico. Sin embargo, la documentación de la corte recoge posteriormente dos imputaciones por asesinato. Las autoridades aún no han explicado públicamente cuándo fallecieron ni han aclarado esa secuencia.

El caso permanece bajo investigación. Los cargos presentados contra Alexander constituyen acusaciones y no una declaración de culpabilidad.

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