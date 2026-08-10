Ataque armado en Hollywood termina con dos víctimas y un sospechoso detenido

Imagen referencial de la Policía de Hollywood en la escena de una investigación.

MIAMI.- Una intervención policial durante la madrugada del domingo terminó con la detención de un hombre y la apertura de un expediente que incluye dos acusaciones de asesinato premeditado en Hollywood.

Los oficiales acudieron a la cuadra 5300 de Plunkett Street tras recibir una alerta sobre un posible tiroteo. Al llegar, encontraron a dos personas heridas de bala y solicitaron asistencia médica.

PERSECUCIÓN POLICIAL Capturan a sospechoso tras disparos contra agentes durante fuga en Miami-Dade

PERSONA DESAPARECIDA Buscan a joven que salió de una residencia asistida en Miami-Dade

Ambas fueron trasladadas a un hospital. La Policía no ha divulgado sus identidades ni ha precisado cómo evolucionó su estado de salud después del ingreso.

El sospechoso fue identificado como Cameron Alexander, de 39 años. Los registros judiciales muestran siete imputaciones en su contra.

Además de los dos cargos de asesinato premeditado, afronta uno por posesión de un arma de fuego o municiones por parte de una persona que tenía prohibido portarlas.

El expediente también contempla asalto agravado con intención de cometer un delito grave, dos señalamientos relacionados con tentativa o solicitud para delinquir y resistencia u obstrucción a un oficial sin violencia.

La información disponible no establece qué vínculo existía entre Alexander y las víctimas. Tampoco permite determinar el motivo del ataque ni las circunstancias que antecedieron a los disparos.

Los investigadores no han confirmado si recuperaron el arma utilizada o cómo se produjo la captura del acusado.

El reporte preliminar indicó que las dos personas baleadas fueron llevadas a un centro médico. Sin embargo, la documentación de la corte recoge posteriormente dos imputaciones por asesinato. Las autoridades aún no han explicado públicamente cuándo fallecieron ni han aclarado esa secuencia.

El caso permanece bajo investigación. Los cargos presentados contra Alexander constituyen acusaciones y no una declaración de culpabilidad.