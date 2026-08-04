martes 4  de  agosto 2026
DERECHOS HUMANOS

Caso de preso cubano del 11J llega a cuatro oficinas del Congreso de EEUU

Legisladores de ambos partidos recibieron expedientes sobre Sadiel Cintra de la Cruz, condenado a 10 años de cárcel en Cuba

Sadiel Cintra de la Cruz fue detenido el 11 de julio de 2021 después de sumarse a las manifestaciones antigubernamentales registradas en Santiago de Cuba.

Sadiel Cintra de la Cruz fue detenido el 11 de julio de 2021 después de sumarse a las manifestaciones antigubernamentales registradas en Santiago de Cuba.

COLLAGE DLA/YOSMANY MAYETA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La situación de Sadiel Cintra de la Cruz, un preso político cubano con residencia permanente en Estados Unidos, fue presentada ante cuatro oficinas del Congreso como parte de una iniciativa dirigida a conseguir respaldo bipartidista para su excarcelación.

Las solicitudes de intervención humanitaria fueron entregadas el 23 de julio en los despachos de los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar, así como en el de la demócrata Frederica S. Wilson.

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El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, promotor de la acción, informó que cada carpeta contenía datos sobre el proceso judicial, la condena y las condiciones de reclusión de Cintra de la Cruz.

La petición reclama que los legisladores intercedan ante el Gobierno de Estados Unidos y utilicen los mecanismos políticos y diplomáticos a su alcance para pedir la puesta en libertad del cubano.

La selección de congresistas de ambos partidos pretende ampliar el alcance de la demanda y evitar que quede limitada a una sola organización o corriente política. Hasta el momento, no se ha comunicado públicamente si alguno de los representantes adoptará medidas relacionadas con el planteamiento.

Sadiel fue detenido el 11 de julio de 2021 después de sumarse a las manifestaciones antigubernamentales registradas en Santiago de Cuba. Se encontraba de visita en la isla cuando comenzaron las protestas.

El joven había emigrado legalmente al sur de Florida mediante un programa de reunificación familiar, viajó a territorio cubano en mayo de ese año para realizar trámites vinculados con una de sus hijas.

En un primer juicio, celebrado en noviembre de 2021, recibió una sanción de 12 años de privación de libertad. La pena fue reducida a 10 durante un proceso de apelación efectuado en junio de 2022.

Las autoridades cubanas lo acusaron de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Entidades independientes que documentan la represión del 11J lo incorporaron a sus registros de personas encarceladas por motivos políticos.

Prisoners Defenders señala que permanece recluido en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, y advierte que presenta un cuadro de desnutrición. La ficha también indica que no tenía antecedentes penales antes de su arresto.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana se pronunció anteriormente a favor de su liberación. Sin embargo, sus familiares han reclamado durante años una actuación más firme de Washington debido a la condición migratoria del detenido.

La entrega de los documentos ocurre pocas semanas después de la llegada a Miami del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien abandonó Cuba tras cumplir cinco años de prisión. Organizaciones de derechos humanos calificaron su salida como un exilio forzado.

Otero Alcántara fue uno de los rostros más visibles de la represión contra la disidencia en la isla. Su historia movilizó a instituciones internacionales, figuras de la cultura, medios de comunicación y representantes políticos que mantuvieron su nombre dentro del debate público.

Las posiciones o actuaciones posteriores de una persona excarcelada pueden provocar respaldo, decepción o desacuerdos dentro del exilio. Sin embargo, la defensa de sus derechos durante el encarcelamiento no debería depender de la simpatía política, la gratitud futura ni la cercanía ideológica con quienes reclamaron su regreso a la vida pública.

La notoriedad alcanzada por el fundador del Movimiento San Isidro contrasta con la escasa atención que reciben numerosos opositores y ciudadanos detenidos fuera de los principales círculos mediáticos en la Mayor de las Antillas.

Organizaciones independientes documentaban más de 1.200 prisioneros políticos en Cuba durante 2026. Prisoners Defenders reportó además más de 175 nuevas incorporaciones a sus registros durante el primer semestre del año.

La diferencia de visibilidad plantea una pregunta incómoda: ¿reciben todos los encarcelados por razones políticas el mismo respaldo o existen nombres cuya notoriedad, conexiones y reconocimiento internacional los colocan por encima de los demás?

La salida de una figura conocida no debería debilitar el reclamo por quienes permanecen tras las rejas. El verdadero desafío para el exilio, los defensores de derechos humanos y los representantes electos consiste en sostener la misma exigencia para personalidades reconocidas y para personas como Sadiel Cintra de la Cruz, cuya situación todavía intenta abrirse paso hasta los centros de decisión en Washington.

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