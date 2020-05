Censo 2020 reporta cifras "insuficientes" de participación y exhorta a tomar parte

Entre las municipalidades que reportan mayor participación a la fecha destaca en primer lugar Palmetto Bay, con 72.7%, seguida por Miami Shores, 70.9%, y Pinecrest, que suma 70% de colaboración.

Otras importantes municipalidades, las más pobladas, como Coral Gables, Hialeah, Doral, Miami y Miami Beach, reportan sorpresivamente 61.5, 60.1, 54.4, 45.5 y 36.4% respectivamente.

En efecto, la autoridad del Censo 2020 reconoce la ocupación de la ciudadanía, “dada la crisis sanitaria y económica”, que obliga a muchos a prestar atención a sus asuntos particulares, y reitera la necesidad de “tener en cuenta a todos los que habitan en nuestro país”, sean ciudadanos, residentes permanentes o inmigrantes sin papeles, para recibir más fondos y mejorar los servicios públicos.

Tanto las autoridades federales como estatales y locales coinciden al decir que es necesario “ser contado” para recibir más fondos y mejorar los servicios públicos.

De hecho, ser contado es necesario “porque el conteo ayuda al Gobierno federal a distribuir miles de millones de dólares en ciudades y comunidades para atender necesidades sociales y proyectos generales”, como transporte público, salud, educación y alimentación en escuelas, entre muchas otras cosas, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS la jefa de Comunicaciones del Censo 2020, Erika H. Becker Medina.

Cuestionario

Las preguntas, que son muy fáciles de responder, están habilitadas en el portal 2020census.gov, donde encontrará su expediente correspondiente cuando coloque el código de acceso que recibió por correos.

También puede contestar las preguntas por teléfono, marcando el número que aparece en el documento que debe haber recibido.

Si no recibió comunicación alguna, debe llamar al 844-330-2020 y pedir hablar en español.

“Tenemos que ser contados. No podemos ser invisibles. No ser contado es hacernos daño. Si no somos contados no podemos esperar beneficios sociales”, recalcó la funcionaria.

Por otra parte, el conteo del censo determina la cantidad de representantes por zonas, tanto en el Congreso de la nación como del Estado.

Digamos que un área dentro de Miami no reporta la cifra real de habitantes, “perdería la oportunidad de tener una representación justa” en el cuerpo legislativo.

En otras palabras, en vez de tener dos representantes, como le corresponde, tendría uno y probablemente compartido con otra zona de la ciudad. Y por ende, el representante tendría más asuntos que atender y menos tiempo y recursos para todos.

Temores

“No hay por qué tener temores”, subrayó la jefa de Comunicaciones del Censo 2020.

“El Censo 2020 no hace preguntas ni sobre ciudadanía ni sobre estatus migratorio. Esas preguntas no existen en el formulario. Solo se cuentan las personas. Sea una, dos o diez en casa. Eso es todo lo que interesa. Y sus nombres y dirección postal para evitar repeticiones”, insistió la representante de la oficina federal.

Evite ser visitado por un agente del Censo 2020. “Es preferible evitar la visita del censista”, recomendó. “Es mucho más cómodo contestar por Internet, planilla impresa en papel o teléfono”, resaltó.