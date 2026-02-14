sábado 14  de  febrero 2026
OPINIÓN

Oportunidades de carreras bien remuneradas

Los esperamos el 19 de febrero de 2026 a las 5:00 PM, en esta feria centrada en carreras técnicas

Gemma Carrillo
Diario las Américas | Dra Gemma Carrillo
Por Dra Gemma Carrillo

Comienza el año 2026 y muchas personas buscan la oportunidad de ganar más dinero y mejorar su economía con empleos bien remunerados. Las escuelas públicas del Condado Miami-Dade brindan esta oportunidad con la celebración de un Expo para el mes de febrero. La Expo de las Escuelas Técnicas y ferias educativas para 2026 presentan oportunidades clave a inicios de este año.

La oportunidad de participar en esta EXPO es realmente única. Visitando estas localidades, que están ubicadas en el terreno de la Feria de la Juventud, que se encuentra al sur de la Universidad Internacional de la Florida, en el 10901 Coral Way, Miami, FL 33165, las personas van a poder hacer preguntas a los estudiantes antiguos y actuales, los profesores también estarán allí para aclarar dudas y explicar el proceso de la escuela, los horarios, las facilidades de estudio y cualquier otra pregunta que los presentes quieran hacer. Además, podrán experimentar la posibilidad de prácticas en vivo de ciertas partes de las carreras vocacionales.

Lee además
como saber escoger la escuela perfecta para su estudiante
OPINIÓN

Cómo saber escoger la escuela perfecta para su estudiante
Don Gaetz, senador estatal republicano por Crestview. 
Florida

Aprueban más supervisión a vouchers escolares por $270 millones en pagos a estudiantes no localizados

Las ferias ofrecen orientación profesional, demostración de proyectos de innovación técnica, robótica y oportunidades de formación técnica superior.

Las carreras que muestran son parte de los programas vocacionales que están disponibles en todos los centros de educación para adultos del Condado Miami-Dade y en los 7 colleges de educación técnica que existen en nuestra comunidad.

En estas carreras, el entrenamiento y la preparación abarcan desde 6 meses hasta dos años. Recuerden que las Escuelas Públicas ofrecen más de 60 carreras para ayudarles a mejorar su futuro. Para las personas que estén interesadas en adquirir estos conocimientos en poco tiempo y con la seguridad de que van a conseguir empleos con la preparación obtenida. Aún más importante, hay que recalcar que los costos de estas carreras vocacionales son muy bajos. Cada hora de clase cuesta alrededor de 2 dólares y 50 centavos.

Esto permite que los estudiantes comiencen en el campo laboral sin deudas estudiantiles, porque las escuelas para la educación de adultos ofrecen becas, subvenciones y otros fondos, lo cual permite a los mismos graduarse con esa tranquilidad de no tener preocupaciones financieras mientras entran en el campo laboral.

Los esperamos el 19 de febrero de 2026 a las 5:00 PM, en esta feria centrada en carreras técnicas. La dirección es 10901 Coral Way, Miami, FL 33165.

Temas
Te puede interesar

The Miami Foundation anuncia $2 millones en becas universitarias para estudiantes de Miami-Dade

Florida enfrenta una posible nueva crisis de SIDA que deja a más de 16.000 floridanos en riesgo

La libertad, poderosa rompehuesos de la tiranía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
ESCáNDALO

Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. video
SUCESOS

Incendio en la refinería Ñico López agrava la tensión energética en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.
POLÍTICA

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping.
ALARMA EN WASHINGTON

China aumenta su poderío nuclear y Trump reacciona

Te puede interesar

Representante Demi Busatta, Alex Rizzo, comisionada Vicki López, concejal Doral Rafael Pineyro, senador Rene García, comisionado de Miami Ralph Rosado   
CABILDEO

Miami-Dade en Tallahassee: la capital económica lleva su voz a la capital política

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

Películas y San Valentín. 
EFEMÉRIDES

Películas para disfrutar en San Valentín

Imagen referencial. 
SALUD

Un corazón enamorado: cómo el amor puede salvar vidas

Un hombre sostiene una foto de Alexei Navaln en un mitin el 18 de febrero de 2024 frente a la embajada rusa en Berlín, tras la muerte de su principal crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en una prisión del Ártico
INVESTIGACIÓN

Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Alemania acusan a Rusia de "envenenar" a Nalvani