Oportunidades de carreras bien remuneradas

Comienza el año 2026 y muchas personas buscan la oportunidad de ganar más dinero y mejorar su economía con empleos bien remunerados. Las escuelas públicas del Condado Miami-Dade brindan esta oportunidad con la celebración de un Expo para el mes de febrero. La Expo de las Escuelas Técnicas y ferias educativas para 2026 presentan oportunidades clave a inicios de este año.

La oportunidad de participar en esta EXPO es realmente única. Visitando estas localidades, que están ubicadas en el terreno de la Feria de la Juventud, que se encuentra al sur de la Universidad Internacional de la Florida, en el 10901 Coral Way, Miami, FL 33165, las personas van a poder hacer preguntas a los estudiantes antiguos y actuales, los profesores también estarán allí para aclarar dudas y explicar el proceso de la escuela, los horarios, las facilidades de estudio y cualquier otra pregunta que los presentes quieran hacer. Además, podrán experimentar la posibilidad de prácticas en vivo de ciertas partes de las carreras vocacionales.

Las ferias ofrecen orientación profesional, demostración de proyectos de innovación técnica, robótica y oportunidades de formación técnica superior.

Las carreras que muestran son parte de los programas vocacionales que están disponibles en todos los centros de educación para adultos del Condado Miami-Dade y en los 7 colleges de educación técnica que existen en nuestra comunidad.

En estas carreras, el entrenamiento y la preparación abarcan desde 6 meses hasta dos años. Recuerden que las Escuelas Públicas ofrecen más de 60 carreras para ayudarles a mejorar su futuro. Para las personas que estén interesadas en adquirir estos conocimientos en poco tiempo y con la seguridad de que van a conseguir empleos con la preparación obtenida. Aún más importante, hay que recalcar que los costos de estas carreras vocacionales son muy bajos. Cada hora de clase cuesta alrededor de 2 dólares y 50 centavos.

Esto permite que los estudiantes comiencen en el campo laboral sin deudas estudiantiles, porque las escuelas para la educación de adultos ofrecen becas, subvenciones y otros fondos, lo cual permite a los mismos graduarse con esa tranquilidad de no tener preocupaciones financieras mientras entran en el campo laboral.

Los esperamos el 19 de febrero de 2026 a las 5:00 PM, en esta feria centrada en carreras técnicas. La dirección es 10901 Coral Way, Miami, FL 33165.