Cerca de dos docenas de automóviles son blanco de robos en Miami-Dade

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.

MIAMI.- Residentes de una comunidad cerrada del noroeste de Miami-Dade despertaron el 3 de septiembre y encontraron cerca de dos docenas de automóviles con cristales rotos y pertenencias sustraídas.

La Oficina del Sheriff recibió una llamada poco antes de las 3:00 a.m. y envió unidades a The Corinthian Apartments, complejo situado cerca de la avenida 22 y la calle 79 del noroeste.

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Al llegar, los agentes observaron ventanillas destrozadas e interiores revueltos. Algunos propietarios conocieron lo sucedido cuando los uniformados tocaron a sus puertas durante la madrugada.

Los afectados comenzaron a revisar sus pertenencias para determinar qué faltaba. Entre los objetos denunciados figuran artículos de uso infantil que una familia conservaba dentro de su automóvil.

Los detectives inspeccionaron el estacionamiento en busca de huellas, grabaciones u otros indicios que permitan establecer cuántas personas participaron y cómo accedieron al recinto.

La agencia no había difundido una descripción de los implicados ni un inventario definitivo de lo sustraído. Tampoco se informó si las cámaras de seguridad captaron imágenes útiles para reconocerlos.

No se habían efectuado arrestos al cierre de esta edición. Quienes posean datos relacionados con el caso pueden comunicarse con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS y permanecer en el anonimato.