“Estamos trabajando en esto desde hace tres meses”, explicó el superintendente Alberto M Carvalho, presente este lunes en Hialeah Senior High School, supervisando y entregando él mismo desayuno escolar a los padres de estudiantes necesitados.

“Los maestros llevan semanas de entrenamiento para adaptarse a las nuevas condiciones. Muchos han recibido nuevas herramientas con las que desempeñar sus funciones a distancia”, dijo Carvalho.

Con el objetivo de enfrentar la crisis del coronavirus, el Distrito escolar avanza, según resaltó el superintendente, en tres direcciones fundamentales: Garantizar el contenido docente para las clases por internet, proveer a quienes lo necesiten computadoras para que puedan acceder a las aulas virtuales y, además, distribuir a los alumnos con dificultades económicas desayuno y comida caliente diaria.

Rosa, una de las madres que fue a buscar el desayuno a la escuela, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS “hemos recibido jugos, leche, cereal y barritas. Yo tengo dos niñas en casa y esto es una gran ayuda. En muchas tiendas no puedes hallar los productos que necesitas. De esta forma, tenemos una preocupación menos en casa en el tiempo tan difícil que estamos viviendo”.

Según expuso Carvalho en rueda de prensa improvisada frente a diferentes medios, “el 73.43% de los niños de nuestra comunidad son pobres. Para ellos, recibir esta comida es clave ya que pueden seguir concentrados en la educación, que es lo más importante”.

Con tal propósito, el Distrito escolar abrió más de 50 centros de distribución de comida. Todos comenzaron a entregar desayunos este lunes de 9.30 a 10.30 de la mañana. Y por la tarde, de 4.00pm a 7.00pm, repartirán comidas.

A partir de mañana martes 31, a fin de que no se interrumpan las clases y que los padres no tengan que ir dos veces a buscar estos productos, se repartirá de forma simultánea el desayuno y la comida solamente en el horario de 4.00 pm a 7.00pm en los mismos sitios.

Oscar, abuelo de dos nietos que estudian en Hialeah, vino a la escuela a recibir el desayuno y señaló, “lo que están haciendo es magnífico. Yo estoy cuidando a mis nietos, porque no trabajo. Su madre sí tiene que trabajar. Esto que dan aquí significa mucho para nosotros”.

También contó que los niños están estudiando desde la casa, “ellos están con sus computadoras, pero no me preguntes si lo hacen bien o no, porque de eso yo no sé nada”, sostuvo entre risas.

“El mayor mío estudia en Hialeah Gardens”, comentó Marisa, tras enumerar todos los productos que recibió para el desayuno.

Marisa, que también es madre de dos niñas, quiso compartir cómo le va a sus hijos con las clases por internet: “Los dejé a los tres en casa, estudiando. Las dos pequeñas se conectaron hoy sin problemas. Pero el mayor tuvo alguna dificultad para conectarse. Él estudia en una escuela magnet (especializada) y las clases son ahora en Internet”.

Y continuó: “Antes de las vacaciones todo funcionó de maravilla. Nunca le oí quejarse. No sé lo que pasó hoy, pero afortunadamente lo pudo resolver antes de que yo saliera a buscarles el desayuno”.

La madre soltera reconoce que hace lo que puede para ayudar a sus hijos.“Con las pequeñas me suelo sentar, pero con el grande mi preocupación es que esté estudiando. Y le ayudo en lo que puedo”.

Computadoras para todos

El Distrito escolar ha hecho mucho énfasis en hacer llegar a cada alumno que lo necesite una computadora. “Estamos pidiendo a los padres de familia que hablen con sus hijos y se aseguren de que tienen lo indispensable para seguir las clases por Internet”, sostuvo el superintendente.

“Vamos a mantener siete centros abiertos donde pueden acudir a recibir computadoras”, y añadió que el Distrito tiene la capacidad de repartir 200.000 equipos. Nadie debe quedarse sin dispositivo”, insistió Carvalho.

Los cursos de los 150.000 estudiantes que reciben educación para adultos también comenzaron. Ellos pueden acceder a través de www.adulteducationworks.com/ y la web para estudios técnicos www.careerinayear.com/ también en Internet.

“Los estudiantes adultos también se pueden beneficiarse del reparto de computadoras. Hoy más de 500.000 estudiantes están recibiendo clases por internet”, amplió Carvalho.

A la pregunta de cuándo se reanudarán las clases físicas en los colegios, Carvalho dijo que, “debido a las informaciones recibidas desde Washington y confirmadas hoy por el gobernador Ron DeSantis, pensamos que las escuelas continuarán cerradas por lo menos hasta mayo”.

Pero quiso dejar claro que “el Distrito escolar está preparado para continuar el curso hasta el final del año escolar y ningún trabajador ni ningún maestro dejará de cobrar su salario”, aseguró.