Miami acoge conferencia hemisférica que reúne a líderes para debatir seguridad, tecnología y crimen

El evento se desarrolla del 5 al 8 de mayo bajo la coordinación del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, de FIU.

Con más de una década de trayectoria, el espacio se ha consolidado como el principal evento de seguridad del centro académico.

A lo largo de cuatro días, el programa aborda una agenda en temas que concentran la atención de gobiernos y organismos internacionales.

Ponentes y participantes durante una de las conferencias previstas para la tarde del 5 de mayo.

MIAMI. - La ciudad se convierte esta semana en el epicentro del debate sobre seguridad en las Américas con la celebración de la Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 (HSC, por sus siglas en inglés), un encuentro que convoca a líderes políticos, militares, académicos y representantes del sector privado para analizar los principales desafíos de la región.

El evento se desarrolla del 5 al 8 de mayo en la Universidad Internacional de Florida (FIU), bajo la coordinación del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas , y se ha consolidado como uno de los espacios más influyentes del hemisferio en asuntos vinculados a gobernanza, desarrollo y estabilidad. Las sesiones plenarias, previstas entre el 6 y el 8 de mayo, alcanzaron su capacidad máxima de asistencia presencial, lo que llevó a habilitar la transmisión en vivo para ampliar el acceso. Las jornadas pueden seguirse de manera virtual a través de la plataforma oficial habilitada por los organizadores.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 Ponentes y participantes durante una de las conferencias previstas para la tarde del 5 de mayo. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

A lo largo de cuatro días, el programa aborda una agenda en temas que concentran la atención de gobiernos y organismos internacionales. Este martes 5 de mayo, la cita abrió con discusiones centrados en los desafíos de seguridad nacional, la transición en países como Cuba y Venezuela, así como en la ciberseguridad, los delitos financieros y el impacto de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, temas que marcaron el inicio de un debate enfocado en los riesgos actuales y las proyecciones para la región.

El foro reúne a una amplia red de actores con capacidad de decisión e influencia, entre ellos presidentes, embajadores, ministros de Defensa, altos funcionarios gubernamentales, líderes militares, ejecutivos del sector privado, académicos y especialistas en políticas públicas.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 Con más de una década de trayectoria, el espacio se ha consolidado como el principal evento de seguridad del centro académico. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Más allá de su carácter internacional, la convocatoria tiene un impacto directo en el sur de Florida. Miami actúa como punto de convergencia para muchos de los asuntos en discusión, especialmente en lo relacionado con las dictadura cubana y venezolana, migración y crimen transnacional, temas que forman parte del entorno cotidiano de la urbe. Este tipo de iniciativas refuerza además su posicionamiento como nodo estratégico para el diálogo hemisférico y la articulación de políticas públicas.

Con más de una década de trayectoria, el espacio se ha consolidado como el principal evento de seguridad de FIU y uno de los más relevantes del hemisferio occidental, al reunir en un mismo espacio a personalidades que inciden directamente en la toma de decisiones. Su enfoque trasciende el análisis y apunta a generar propuestas que contribuyan a fortalecer la cooperación regional en un entorno cada vez más complejo.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 A lo largo de cuatro días, el programa aborda una agenda en temas que concentran la atención de gobiernos y organismos internacionales. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La edición de este año se desarrolla en un contexto marcado por crisis políticas, expansión del crimen organizado y el avance acelerado de tecnologías que redefinen los esquemas de seguridad. De ahí que el valor del encuentro radique en su capacidad para conectar figuras y visiones. Sin embargo, la interrogante que queda abierta es hasta qué punto estos espacios logran traducirse en acciones concretas frente a una realidad que exige respuestas inmediatas.