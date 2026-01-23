Condenan a enfermero de Broward por millonario fraude al Medicare, ¿cómo lo hizo?

MIAMI. — Un jurado federal declaró culpable el jueves al asistente de enfermería Christian ‘Chris’ Cruz por su alegada responsabilidad en una conspiración de fraude médico y electrónico valorada en 11.4 millones de dólares.

Un tribunal en Fort Lauderdale determinó la participación directa del acusado en un esquema delictivo que desfalcó al programa Medicare mediante la distribución de aparatos ortopédicos a cientos de beneficiarios que carecían de necesidad médica real para utilizarlos.

Arquitectura del engaño

Según la evidencia presentada durante el juicio, Cruz, de 45 años y residente de Pompano Beach, utilizó su compañía de equipos médicos, llamada Brace Yourself MD, LLC, como fachada para la operación ilegal.

La fiscalía demostró que el acusado ocultó la participación de un co-conspirador y delincuente convicto para lograr que Medicare aprobara sus privilegios de facturación, una maniobra prohibida por la ley federal.

El esquema operaba mediante una red de sobornos. Cruz y sus asociados pagaban comisiones ilegales a empresas de mercadeo y telemedicina a cambio de órdenes médicas firmadas por doctores que nunca examinaron a los pacientes, de acuerdo con las pesquisas.

En varios casos, los estafadores utilizaron firmas electrónicas de médicos sin su autorización. Como resultado, ancianos y personas vulnerables recibieron en sus hogares rodilleras, muñequeras y soportes de espalda que nunca solicitaron, mientras la empresa facturaba millones al erario.

Reacción

El Departamento de Justicia enfatizó la gravedad de utilizar licencias médicas para el enriquecimiento ilícito.

Tysen Duva, fiscal general auxiliar de la División Penal, dijo que “el acusado Chris Cruz mintió descaradamente a Medicare para robar más de 11 millones a contribuyentes trabajadores”.

“El veredicto de culpabilidad de hoy demuestra que la División Penal mantiene su compromiso de responsabilizar a los delincuentes que roban a sus conciudadanos para alimentar su propia avaricia”, agregó.

Por su parte, el FBI destacó la traición a la ética profesional. Chris Caldwell, agente especial adjunto a cargo de la Oficina de Campo en Miami, señaló la premeditación del delito.

“El auxiliar de enfermería Chris Cruz ideó un plan para enriquecerse defraudando a Medicare por millones de dólares. El FBI y nuestros socios no cejarán en la persecución de los estafadores de Medicare, incluyendo a las enfermeras codiciosas”, afirmó.

Consecuencias

El jurado halló culpable a Cruz de conspiración para cometer fraude a la atención médica, fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y estructuración de transacciones financieras para evadir reportes bancarios.

La audiencia de sentencia quedó programada para el 13 de abril, fecha en la que un juez federal determinará los años de prisión que deberá purgar.